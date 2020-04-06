США используют эпидемию коронавируса, чтобы укрепиться в Ираке

Америка, вопреки популистским заявлением ее лидера, не намерены выводить силы из Ирака. В настоящее время США передислоцируют военный контингент в Ираке под предлогом выхода из страны. Складывающаяся в мире обстановка только играет Вашингтону на руку.

Подробнее о том, как Вашингтон использует пандемию коронавируса для того, чтобы сохранить влияние на Ближнем Востоке — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

ПВО как защита от коронавируса

30 марта США разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot на авиабазах «Айн аль-Асад» и «Харир» в Ираке. Кроме того, американское командование принялось за передислокацию сюда сил, выводимых с других военных баз США в этой стране. Таким образом контингент предпочли разместить под зонтиком двух комплексов ПВО.

Вероятнее всего, передислокация связана с ущербом, который получили американские военные в результате обстрела Иранскими баллистическими ракетами базы «Айн аль-Асад» ночью 8 января 2020.

Под зонтиком ПВО американцы якобы намерены укрываться от эпидемии коронавируса. Передислокация объясняется риском заражения среди военных США при контактах с иракскими курсантами. Однако упорно игнорируется гораздо более высокая опасность инфицирования от потенциально больных военнослужащих в результате увеличения численности на других базах.

Укрепление в Ираке

Соединенные Штаты еще в январе очертили как главную цель усиление комплексами ПВО баз в Ираке. Помимо того, Вашингтон стремится сохранить технический контроль над иракским воздушным пространством, помня последствия обстрела со стороны Ирана.

По мнению иракского военного эксперта Хейсама аль-Хазали, прокомментировавшего ситуацию с военными базами США в Ираке каналу «Аль-Ахд», Соединенным Штатам играли на руку обстрелы со стороны Ирана. Именно под этим предлогом они решили развернуть системы Patriot.

Несмотря на четкий сигнал от иракского народа о недопустимости присутствия американского военного контингента на территории Ирака, который был заявлен после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, США продолжают наращивать численность войск и нарушать суверенитет страны.

Пока мир занят борьбой с вирусом

Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин заявил, что в ближайшее время не стоит ждать окончательного вывода группировки с иракских баз.

«Известно, что у Америки самое большое количество военных баз по всему миру с двадцатого века. Трампу нужны миротворческие лозунги в рамках перевыборов. В то же время мы видим, что Ирак является выгодной стратегической точкой на Ближнем Востоке. Ее американцы терять не хотят. В данной ситуации США играют двойственно», — заметил эксперт.

Тогда, как весь мир занят борьбой с бушующей пандемией, Пентагон использует происходящее, чтобы спокойно укрепляться в Ираке.