Бредихин рассказал, как Турция рассчитывает заполучить контроль над Идлибом

Армия Турции продолжает создавать «наблюдательные пункты» на подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб. Одновременно, невзирая на заявления о «сокращении активности» из-за угрозы коронавируса, в Идлиб продолжают идти грузовые конвои c боевой техникой и оборудованием. Чем грозят действия турецких военных Сирии и Идлибу – в материале Федерального агентства новостей.

Большие планы Турции в Идлибе

Telegram-канал «Вестник Дамаска» сообщил, что c территории Турции в Идлиб зашел конвой, груженый бетонными блоками. Ранее в конце марта турецкие военные пытались установить заграждения вдоль трассы М4, по которой должны были двигаться совместные российско-турецкие патрули — однако обезопасить трассу так и не удалось.

Параллельно армия Турции продолжила наращивание своей группировки на территории неподконтрольной Дамаску части Идлиба: как сообщает сирийское издание Zaman al Wasl, за последние сутки на западе зоны деэскалации были созданы три новых наблюдательных пункта близ населенных пунктов Фурейка, Баксерия и Аль-Байда. Таким образом, общее число турецких наблюдательных пунктов в Идлибе выросло до 54.

За неделю, отмечает издание, в Идлиб проследовали 350 грузовых машин ВС Турции с военными и бронетехникой. Наращивание турецкой группировки, численность которой достигла уже 20-25 тысяч человек, продолжается несмотря на заявления в Генштабе ВС Турции о сокращении передвижений из-за коронавируса.

Нереализованные соглашения

За месяц, который прошел с момента подписания московских соглашений, когда президентам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось предотвратить начало большой войны в Идлибе, Анкаре так и не удалось выполнить один из их ключевых пунктов — совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 ограничилось небольшим участком в районе Серакиба, а после 23 марта и вовсе прекратилось.

Турецкие военные заявляли о скором начале операции против неподконтрольных террористических группировок, которые сорвали патрулирование, — однако операция против «Хайят Тахрир аш-Шам» так и не началась. Более того, несколько раз турецкие военнослужащие сами становились жертвами нападений боевиков.

Ситуация в Идлибе продолжает осложняться по мере того, как Турция накачивает регион военными и при этом не предпринимает никаких мер для того, чтобы покончить с террористической угрозой.

Имперские амбиции — с Эрдоганом или без

В Анкаре существует сильное имперское лобби, которое побуждает Эрдогана игнорировать соглашения с Россией и продолжать действовать в Сирии, считаете главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Даже в тех случаях, когда президент хотел бы «повременить» ради хороших отношений с Россией, часть турецкого политикума требует жестких действий, объяснил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«[Цель Турции в Идлибе] — формирование очага контроля, а в перспективе — формирование региона, который в дальнейшем станет частью единой Турции. Такое произошло, например, на Кипре, где существует территория, которая де-факто является частью Турции», — напомнил политолог.

По словам Бредихина, установление турецкой власти на территории Идлиба будет происходить поэтапно.

«Можно прогнозировать, что вслед за вводом техники будет происходит введение особых норм права, введение турецкого законодательства и в дальнейшем формирование нормальной границы, с постоянными блокпостами, и затем будет выдаваться турецкое гражданство, в первую очередь членам радикальных группировок, действующих на территории Идлиба. Это будет важный момент, поскольку появится повод для массовой выдачи турецких паспортов туркоманам, которых там очень много», — указал собеседник ФАН.

Турецкое руководство найдет способы обосновать аннексию и не допустить роста недовольства внутри самой Турции, несмотря на то, что рейтинг Эрдогана на фоне авантюры в Сирии продолжает падать.