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Бредихин рассказал, как Турция рассчитывает заполучить контроль над Идлибом

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Бредихин рассказал, как Турция рассчитывает заполучить контроль над Идлибом

Армия Турции продолжает создавать «наблюдательные пункты» на подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб. Одновременно, невзирая на заявления о «сокращении активности» из-за угрозы коронавируса, в Идлиб продолжают идти грузовые конвои c боевой техникой и оборудованием. Чем грозят действия турецких военных Сирии и Идлибу – в материале Федерального агентства новостей.

Большие планы Турции в Идлибе

Telegram-канал «Вестник Дамаска» сообщил, что c территории Турции в Идлиб зашел конвой, груженый бетонными блоками. Ранее в конце марта турецкие военные пытались установить заграждения вдоль трассы М4, по которой должны были двигаться совместные российско-турецкие патрули — однако обезопасить трассу так и не удалось.

Параллельно армия Турции продолжила наращивание своей группировки на территории неподконтрольной Дамаску части Идлиба: как сообщает сирийское издание Zaman al Wasl, за последние сутки на западе зоны деэскалации были созданы три новых наблюдательных пункта близ населенных пунктов Фурейка, Баксерия и Аль-Байда. Таким образом, общее число турецких наблюдательных пунктов в Идлибе выросло до 54.

Бредихин рассказал, как Турция рассчитывает заполучить контроль над Идлибом

За неделю, отмечает издание, в Идлиб проследовали 350 грузовых машин ВС Турции с военными и бронетехникой. Наращивание турецкой группировки, численность которой достигла уже 20-25 тысяч человек, продолжается несмотря на заявления в Генштабе ВС Турции о сокращении передвижений из-за коронавируса.

Нереализованные соглашения

За месяц, который прошел с момента подписания московских соглашений, когда президентам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось предотвратить начало большой войны в Идлибе, Анкаре так и не удалось выполнить один из их ключевых пунктов — совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 ограничилось небольшим участком в районе Серакиба, а после 23 марта и вовсе прекратилось.

Бредихин рассказал, как Турция рассчитывает заполучить контроль над Идлибом

Турецкие военные заявляли о скором начале операции против неподконтрольных террористических группировок, которые сорвали патрулирование, — однако операция против «Хайят Тахрир аш-Шам» так и не началась. Более того, несколько раз турецкие военнослужащие сами становились жертвами нападений боевиков.

Ситуация в Идлибе продолжает осложняться по мере того, как Турция накачивает регион военными и при этом не предпринимает никаких мер для того, чтобы покончить с террористической угрозой.

Имперские амбиции — с Эрдоганом или без

В Анкаре существует сильное имперское лобби, которое побуждает Эрдогана игнорировать соглашения с Россией и продолжать действовать в Сирии, считаете главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Даже в тех случаях, когда президент хотел бы «повременить» ради хороших отношений с Россией, часть турецкого политикума требует жестких действий, объяснил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«[Цель Турции в Идлибе] — формирование очага контроля, а в перспективе — формирование региона, который в дальнейшем станет частью единой Турции. Такое произошло, например, на Кипре, где существует территория, которая де-факто является частью Турции», — напомнил политолог.

Статуя Ататюрка с флагами Турции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра

По словам Бредихина, установление турецкой власти на территории Идлиба будет происходить поэтапно.

«Можно прогнозировать, что вслед за вводом техники будет происходит введение особых норм права, введение турецкого законодательства и в дальнейшем формирование нормальной границы, с постоянными блокпостами, и затем будет выдаваться турецкое гражданство, в первую очередь членам радикальных группировок, действующих на территории Идлиба. Это будет важный момент, поскольку появится повод для массовой выдачи турецких паспортов туркоманам, которых там очень много», — указал собеседник ФАН.

Турецкое руководство найдет способы обосновать аннексию и не допустить роста недовольства внутри самой Турции, несмотря на то, что рейтинг Эрдогана на фоне авантюры в Сирии продолжает падать.

Бредихин рассказал, как Турция рассчитывает заполучить контроль над Идлибом

«С одной стороны — Эрдоган реализует имперские амбиции, что соответствует желаниям по крайней мере части турецкого электората. Кроме того, Анкара активно использует курдский фактор — сепаратизм «Рабочей партии Курдистана» не один десяток лет является важной темой в Турции, поэтому Эрдоган обещает расселить на северной границе Сирии туркоманов и других жителей Идлиба, что позволит размыть этнический фактор [и погасить сепаратистские тенденции]. Поэтому жесткого противостояния этим планам в Турции не будет», — указал эксперт.

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