Ученые обнаружили вещество для вакцины от коронавируса в морских губках

Москва, 6 апреля. Российские ученые совместно с немецкими коллегами обнаружили в морских губках биологически активные вещества, необходимые для борьбы с инфекциями, в том числе и коронавирусом. Исследование опубликовано в журналах Materials Science and Engineering: C и Marine Drugs.

Российские ученые из МГУ, Уральского федерального университета (УрФУ), Института океанологии РАН и Института органического синтеза УО РАН в составе международной группы исследователей под руководством профессора Германа Эрлиха из Горного университета Фрайберга в Германии нашли способ извлечения из морских губок до 30 граммов редкого вещества — аэроплизинина.

Ученые приступили к созданию вакцины от коронавируса на основе аэроплизинина. Один из авторов исследования, Юлия Хрунык из УрФУ объяснила, что морские губки Aplysina aerophoba производят противовирусные вещества — бромтирозины — защиту от вирусов, бактерий и других микроорганизмов. Лаборатория получила вещества в достаточном количестве, чтобы начать исследования.

«Можно ожидать, что выделяемые из морской губки Aplysina aerophoba бромтирозины, в особенности аэроплизинин и изофистуларин, будут включены в исследования по поиску новых противовирусных, в частности противокоронавирусных, лекарств», — отметил еще один автор исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории морфологии, экологии и систематики беспозвоночных Вячеслава Иваненко.

По данным на 6 апреля, число заразившихся в России достигло 6343 человека, за сутки выявлено 954 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 летальных случаев, выздоровело 406 человек.