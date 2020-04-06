Лондон, 6 апреля. Британский врач Каран Рангараджан рассказал, как правильно использовать медицинские перчатки в период эпидемии коронавируса.

По его словам, наличие перчаток не может гарантировать полную защиту от коронавируса. Рангараджан отметил, что многие люди надевают дома медицинские перчатки, после чего отправляются в магазин или на работу, прикасаясь к предметам и поверхностям, на которых есть микробы. При этом люди могут случайно прикоснуться к своему лицу или взять дотронуться к перчатке голой рукой, что может привести к заражению.

Он также добавил, что многие люди не моют руки после использования перчаток, что является ошибкой.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 69 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 6343 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом более 400 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.