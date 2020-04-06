Благотворительная акция для бездомных «Ты не один» стартовала в Москве. ФАН-ТВ

Старейшая в России благотворительная организация «Ночлежка» запустила акцию помощи бездомным в Москве и Санкт-Петербурге. Под лозунгом «Ты не один» участники предлагают неравнодушным людям собрать пакеты с продуктами и средствами гигиены, которые передадут нуждающимся.

Для того чтобы помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, достаточно самых простых и недорогих продуктов. Оставлять такие пакеты предлагают неподалеку от дома — на остановках, возле вокзалов, на заборах или скамейках, но не на земле.

На пакете необходимо оставить пояснительную записку, чтобы бездомные поняли, что он предназначен для них, а дворники не выкидывали, перепутав с мусором. Организаторы также предлагают вложить туда листок с информацией о коронавирусе и мерах предосторожности.

«Главная причина, почему бездомным сейчас так непросто, потому сейчас все меры про самоизоляцию невыполнимы для бездомного человека. Если раньше люди могли переночевать на вокзале и, например, помыть руки в туалете в торговом центре, сейчас для них это тоже невозможно. К этой акции может подключиться совершенно любой человек. В этот набор мы рекомендуем положить очень простую еду: лапша быстро приготовления, консервы, чай, маленькую упаковку печенья, носки, мыло. Если вдруг есть антисептик — мы вложили в наши наборы маленькую бутылочку антисептика. Потому что у бездомных нет никакой возможности его получить. Такие наборы можно оставлять на улице, вешать на ограду, когда вы идете за продуктами, либо сами в аптеку. Не кладите в набор то, что быстро портится, продукты в стеклянной посуде и без упаковки», — рассказала Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка».

В первый день участники акции оставили 120 наборов с продуктами и товарами первой необходимости. По предварительным подсчетам без учета антисептика стоить такой набор будет 400-500 рублей.

Акция бессрочная поэтому организаторы надеются, что к ней присоединятся и другие города России.