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Россия возобновляет авиарейсы для эвакуации своих граждан из других стран

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Россия возобновляет авиарейсы для эвакуации своих граждан из других странМосква, 6 апреля. Россия возобновляет авиасообщение для вывоза граждан из других стран. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Известно, что уже сегодня будет произведена эвакуация россиян из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.

Напомним, с полуночи 4 апреля Россия временно приостановила международные авиарейсы по вывозу граждан РФ из других стран. Такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья населения и ограничения новой волны завозных случаев заболевания COVID-19.

В тот же день правительство опубликовало правила для россиян, оказавшихся в такой ситуации. В частности, указывалось, что им нужно обратиться за помощью через специальную форму на сайте госуслуг. Минкомсвязи поручили обеспечить техническое решение этого вопроса, МИД и МВД — проводить ежедневный мониторинг поступивших обращений, в частности, достоверность предоставленных сведений.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что россиян никто не собирается бросать, а этот временный тайм-аут продлится всего два дня. Это было необходимо, чтобы составить цивилизованный график прилета на территорию РФ, а это важно для того, чтобы не ставить под угрозу здоровью остальных проживающих в России людей. 

Напомним, по возвращении из других стран россияне обязаны соблюдать двухнедельный карантин. За его нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. 

Россия возобновляет авиарейсы для эвакуации своих граждан из других стран

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