Россия возобновляет авиарейсы для эвакуации своих граждан из других стран

Москва, 6 апреля. Россия возобновляет авиасообщение для вывоза граждан из других стран. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Известно, что уже сегодня будет произведена эвакуация россиян из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.

Напомним, с полуночи 4 апреля Россия временно приостановила международные авиарейсы по вывозу граждан РФ из других стран. Такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья населения и ограничения новой волны завозных случаев заболевания COVID-19.

В тот же день правительство опубликовало правила для россиян, оказавшихся в такой ситуации. В частности, указывалось, что им нужно обратиться за помощью через специальную форму на сайте госуслуг. Минкомсвязи поручили обеспечить техническое решение этого вопроса, МИД и МВД — проводить ежедневный мониторинг поступивших обращений, в частности, достоверность предоставленных сведений.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что россиян никто не собирается бросать, а этот временный тайм-аут продлится всего два дня. Это было необходимо, чтобы составить цивилизованный график прилета на территорию РФ, а это важно для того, чтобы не ставить под угрозу здоровью остальных проживающих в России людей.

Напомним, по возвращении из других стран россияне обязаны соблюдать двухнедельный карантин. За его нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.