Активная скупка золота центробанками подтверждает пошатнувшиеся позиции доллара и евро

Москва, 6 апреля. Центробанки различных стран мира приобрели в течение февраля около 36 тонн золота, продемонстрировав настороженность в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса. Об этом сообщил доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин.

По его словам, активная скупка драгметаллов подтверждает наметившиеся изменения в глобальной экономической системе и пошатнувшиеся позиции на валютном рынке доллара и евро, передает «Экономика сегодня».

«Центральные банки других государств перестали доверять американскому доллару и европейской валюте, поэтому приступили к покупке драгоценного металла», — пояснил Марголин.

Он также добавил, что российский Центробанк также пополнил золотовалютные запасы, приняв такие меры одним из первых, однако позже регулятор принял решение приостановить сделки по покупке желтого металла на внутреннем рынке с 1 апреля.

«Российский главный регулятор занимается в первую очередь стабилизацией курса национальной валюты и локально решает другую, более важную задачу. Вероятно, решение остановить закупку золота отчасти связано именно с этим, то есть с текущей конъюнктурой», — подчеркнул эксперт.

В заключение Марголин заявил, что России не стоит опасаться серьезных кризисных моментов, поскольку распространение коронавируса удается сдерживать на фоне ситуации, сложившейся в Европе и США.