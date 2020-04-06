Сирия, 6 апреля. Протурецкие боевики направили подкрепления в город Рас аль-Айн для разрешения вооруженного конфликта в рядах группировки «Дивизия Султан Мурад». Полевой командир «Ахрар аш-Шам» погиб при взрыве в Идлибе. САА зачистила 2,3 гектара территории на юго-западе САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили 2,3 гектара территории в провинциях Даръа и Дамаск.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на западе Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных полевых командиров в результате взрыва мины в южной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: принудительно выселяют коренных жителей из домов в Африне; подверглись междоусобным стычкам в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

На западе региона продолжаются столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по военным объектам террористов в окрестностях населенных пунктов Кафр-Амма и Такад. Напомним, этому предшествовали удары со стороны радикалов.

Между тем союзники Турции продолжают терроризировать мирное население в Африне на северо-западе Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (TurpinMal), боевики группировки «Дивизия Султан Мурад» в принудительном порядке выселили несколько семей с целью последующей перепродажи их домов. Кроме того, радикальных исламистов обвиняют в нападении на женщин.

Напомним, территория кантона перешла под контроль Турции и выступающих на ее стороне формирований в марте 2018 года. С тех пор многие сирийцы бросили свои дома и эвакуировались, однако некоторые приняли решение остаться в родных населенных пунктах. Те, кто отказался выехать самостоятельно, регулярно сталкиваются с нападками со стороны протурецких боевиков.

Провинция Даръа

Саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать юго-западные районы страны от следов военного присутствия террористов. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, в течение дня инженерные подразделения правительственных сил разминировали 2,3 гектара территории в провинциях Даръа и Дамаск. Работа велась в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра и Дума, которые перешли под контроль армии САР весной-летом 2018 года.

Кроме того, в Даръа также продолжается восстановление жилого фонда в городах, пострадавших во время боевых действий. За сутки были отремонтированы два жилых дома в населенном пункте Даиль и один в Эль-Хараке.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что один из высокопоставленных полевых командиров группировки «Ахрар аш-Шам» погиб, подорвавшись на мине в прифронтовой зоне неподалеку от населенного пункта Сфухон. Предполагается, что СВУ на линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА) заложили сами боевики в попытке нанести урон правительственным войскам.

Тем временем в Западном Идлибе вновь фиксируются вооруженные стычки. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (ogn55), артобстрелам военнослужащих САА подверглись позиции террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей бандформирований на окраине населенного пункта Бдама. О возможных потерях боевиков в живой силе или технике пока ничего неизвестно. Напомним, в первой половине дня радикалы, отряды которых базируются в данном районе, нарушили режим прекращения огня на севере соседней провинции Латакия.

Провинция Хасака

В северной части провинции вспыхнули междоусобные столкновения среди террористов группировки «Дивизия Султан Мурад», которая входит в состав «Сирийской национальной армии». Вооруженный конфликт произошел в городе Рас аль-Айн, о его последствиях пока ничего неизвестно. Согласно информации агентства новостей SANA News, с целью пресечь боевые действия между радикалами, к населенному пункту были направлены 20 военных автомобилей с боевиками других протурецких формирований, которые прежде базировались в различных районах Хасаки. О том, что послужило поводом для стычек не сообщается.