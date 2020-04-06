Медицинские маски создают на базе производства салфеток. ФАН-ТВ

Компания «Авангард» уже более 15 лет производит нетканое полотно, полотенца и влажные салфетки. В день на двух предприятиях выпускают около 150 тонн материала. Производство работает в круглосуточном режиме.

Когда коронавирус добрался до России, а в аптеках закончились защитные медицинские маски, руководитель компании Николай Дуванский решил дополнить производство, и теперь компания выпускает необычные защитные маски.

Меньше чем за месяц задумку удалось реализовать в промышленных масштабах. Производство дезинфицирующих и антибактериальных салфеток компания увеличила на 50%, особенно они оказались актуальны в медицинских учреждениях.

«Наша компания, помимо того, что сейчас производит влажные салфетки, освоила актуальную позицию сейчас — это производство сухих индивидуальных масок барьерных, которые наш покупатель может сделать самостоятельно. Мы берем рулончик барьерного полотна, складываем, как показано на инструкции, и этикетка является тут же лекалом. Получается одноразовая маска такая же как на мне. Как говорят наши врачи, маски хватает на два-три часа. Этого вполне достаточно для того, чтобы наша маска работала», — рассказывает Александр Качанов, директор по производству компании «Авангард».

Внешне защитная маска напоминает салфетку с прорезями (их можно регулировать по размеру).

Благодаря производству уже удалось помочь трем больницам, отделениям правоохранительных органов и другим социальным учреждениям.

Маски-салфетки уже появились в магазинах розничной торговли. Компания планирует производить около 8 млн рулонов в месяц до тех пор, пока, будет такая потребность.