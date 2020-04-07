Профессор ВШЭ назвал Россию готовой лучше всех в мире к «посткоронавирусному» рывку

Россия сейчас находится на лучших в мире стартовых позициях для начала масштабной реиндустриализации на фоне пандемии коронавируса. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал политолог, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

«До последнего момента Россия относилась к государствам с так называемой «предпостиндустриальной» экономикой, — объяснил Евстафьев. — Мы не могли называть себя полностью постиндустриальной страной, хотя, например, большая часть структуры нашего ВВП находилась уже не в реальном секторе. Это был всевозможный сервис, финансовые операции, сфера обслуживания и так далее».

Однако в «посткоронавирусной» реальности такие системы, вероятнее всего, будут нежизнеспособны в принципе, считает профессор ВШЭ. Причем это касается прежде всего Западного мира: Соединенных Штатов Америки, Великобритании, в значительной мере стран Европейского союза.

«В любом случае, нам было необходимо поменять структуру экономики, — продолжил собеседник ФАН. — Такое изменение всегда сопровождается безработицей — особенно это касается крупных мегаполисов. Поэтому мы стояли перед необходимостью серьезной реструктуризации еще и нашей социальной системы, и рынка труда».

Такая реструктуризация могла быть осуществлена как на уровне пресловутой «невидимой руки рынка», так и через управляемое развитие экономики, отметил Евстафьев.

«И очень хорошо, что коронавирус заставил наше правительство отойти от идеи, что рынок «сам все исправит» и что избыточная масса людей, задействованных в сервисных отраслях экономики, сама куда-то рассосется, — подчеркнул эксперт. — Таких глупых идей, я думаю, уже ни у кого в правительстве нет, а если и есть, то их носители сидят тихо. Из последних заявлений председателя правительства Михаила Мишустина совершенно очевидно, что мы идем к управляемой реструктуризации экономики. Так что спасибо коронавирусу как минимум за это».

При этом Россия до сих пор имеет серьезные уязвимости с точки зрения самодостаточности технологических и производственных цепочек, отметил политолог. Наша страна находится в состоянии отложенной, незавершенной модернизации. Более того, 1990-е и начало 2000-х годов вообще прошли под знаком деиндустриализации России, констатировал Евстафьев.

«В результате нынешнего кризиса из сервисных отраслей экономики будет высвобождено большое количество рабочей силы. И теперь под нашу основную потребность, реиндустриализацию России, с одной стороны, нужно выделять деньги, а с другой — есть достаточное количество рабочей силы», — добавил профессор ВШЭ.

Сейчас не только Россия, но и весь мир стоит перед выбором: либо реализовать принцип безусловного минимального дохода, просто раздав деньги людям, чтобы они не голодали и поддерживали свое существование, либо начинать крупные программы национализации и реиндустриализации, уверен собеседник ФАН.

«Вероятно, часть европейских стран пойдет по первому пути. А вот Соединенные Штаты, если справятся с пандемией без каких-то политических последствий, могут пойти по второму пути — к реиндустриализации своей экономики, — считает политолог. — Естественно, по этому же пути должна пойти и Россия. Вопрос заключается в качестве государственного управления и в том, через какие механизмы это делать, чтобы у нас банально не украли деньги на это».

Среди основных шагов по реиндустриализации страны эксперт выделил крупные и средние промышленные проекты, направленные в том числе на диверсификацию моногородов и обновление инфраструктуры.

«В то же время нельзя сводить общественные работы только к развитию инфраструктуры, — полагает Евстафьев. — Это было характерно для США, для России же общественные работы — это еще и обязательная отработка после получения высшего образования, и обязательная занятость управленцев не там, где они хотят, в салонах красоты или автосалонах, а там, где скажет государство».

По словам эксперта, сперва нужно переосмыслить, что такое общественные работы, и очень точно, волновым порядком, начать уже сейчас закрывать наиболее важные уязвимости, которые образовались в некоторых отраслях промышленности. Среди них — машиностроение, производство оборудования для энергетики, химической и газовой промышленности, а также легкая промышленность и производство новых материалов.

«У России для такого рода, как я его называю, «импортозамещения 3.0», возникает временной зазор, — пояснил политолог. — Этап «2.0» нам придется, судя по всему, проскакивать в связи с коронавирусом. Масштабное импортозамещение может потребовать 15 лет, а уж что будет с миром через полтора десятилетия, никто сейчас предсказать не может».

В целом, Россия, в силу субъективных и объективных причин, в этом переходном периоде находится изначально на лучших стартовых позициях, чем кто-либо в мире, резюмировал профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

В качестве антикризисных мер на фоне коронавирусной инфекции правительство России предпринимает беспрецедентные шаги по поддержке отечественной экономики, в особенности малого и среднего бизнеса. Так, для малых и средних предприятий вдвое снижен размер страховых выплат — с 30% до 15%, а также обеспечена отсрочка оплаты налогов на полгода. Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о прямой финансовой поддержке наиболее пострадавших в период пандемии отраслей бизнеса. Также предусматривается возможность на полгода ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов, предпринимаются иные меры по стабилизации рынка труда.