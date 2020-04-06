Фанаты заметили, что Виторган после развода с Собчак сильно поправился

Москва, 6 апреля. Пользователи Сети обратили внимание на пополневшего бывшего мужа телеведущей Ксении Собчак Максима Виторгана, который, судя по всему, отказался от спорта и перешел на вредную пищу.

Актер сейчас находится в самоизоляции, недавно он опубликовал новое фото в своем профиле в Instagram и поделился со своими поклонниками далеко не диетическим обедом. Если раньше Виторган регулярно публиковал снимки с занятий спортом, то сейчас в соцсетях подобного контента и не найти. Судя по всему, новая спутница Виторгана не слишком требовательна к фигуре своего возлюбленного. На последней фотографии он есть пасту с морепродуктами и пьет белое вино.

«Ну все, сегодня на сегодня можно заканчивать», — написал Максим Виторган.

Многие фолловеры указали, что Виторган заметно поправился, и посоветовали отказаться от калорийной пищи, чтобы привести себя в форму.

«Все мы расслабились немножко на карантине», — написала taniayats1307. «Ой , зачем вам этот глютен?» — поинтересовалась mushyway. «Изоляция изоляцией, а алкоголизм никто не отменял», — указал regnium99. «Каждый по своему переживает самоизоляцию, главное, чтобы все это не затянуло», — насторожилась nikitina.varambler.ru.

Но некоторые поддержали актера и посоветовали получать от жизни самое лучшее даже в такой непростой для всех период.

«Все смотрится довольно вкусно! Домашняя лапша — тоже отличная! Вино белое тоже нравится! Икра! Соглашусь, надо получать удовольствие от жизни и кушать очень, очень вкусно!» — написал подписчик под ником goncharovasvetlana259.

Ранее Максим Виторган резко отреагировал на высказывание Ксении Собчак о коронавирусе. Он назвал слова своей бывшей супруги «мракобесием». Бывшая жена акера Ксения Собчак стала объектом насмешек после советов по сохранению семьи на карантине. Пользователей Сети возмутило, что телеведущая не смогла сберечь предыдущий брак, но решила поделиться своим мнением по этому поводу.