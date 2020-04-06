Меркель считает пандемию COVID-19 самым серьезным испытанием для ЕС в истории

Берлин, 6 апреля. Пандемия коронавируса стала самым серьезным испытанием для Евросоюза за всю его историю. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, в преодолении эпидемиологического кризиса заинтересованы все члены ЕС, в том числе и Германия.

«С моей точки зрения, Европа, Европейский союз стоит перед самым большим испытанием с момента основания. Это большой вызов для здоровья нашего населения, всех государств-членов ЕС, потому что затронуты все в равной мере», — подчеркнула Меркель во время пресс-конференции.

Политик также сообщила, что во вторник, 7 апреля, пройдет совещание министров финансов стран еврозоны, на котором будут обсуждаться меры экономической поддержки стран, пострадавших от эпидемии COVID-19.

«Мы видим, насколько связаны наши экономики, что происходит, если свободный обмен товарами не обеспечен. Поэтому ответ может быть только один — больше Европы, более сильная Европа», — отметила канцлер Германии.

Напомним, Европа наряду с США превратилась в эпицентр распространения коронавируса, наиболее тяжелое положение наблюдается в Испании и Италии, где количество зараженных и погибших давно превысило аналогичный показатель в Китае, сообщает «Ридус».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможный распад Шенгенской зоны вследствие пандемии. Национальный лидер заявил о необходимости солидарности всех участников проекта, передает Ura.ru.