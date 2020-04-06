Пригожин заявил, что Соболь «сама уколола в попу» мужа во время ролевых игр

Москва, 6 апреля. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, возглавляющий компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», обвинил юриста так называемого ФБК Любовь Соболь в распространении ложной информации.

Пригожин сообщил, что подал иск к юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь с требованием опровергнуть обвинения в причастности к нападению на ее мужа Сергея Мохова. Бизнесмен отметил, что Соболь пыталась распространять информацию о нем, которая не имеет ничего общего с действительностью.

«По моему мнению, как человек с извращенной психикой, Соболь часто делает самые нелепые и неадекватные высказывания. Мне кажется, что более логичная версия произошедшего – Соболь сама уколола в попу своего мужа, занимаясь ролевыми играми», — приводит слова Пригожина пресс-служба предпринимателя.

Бизнесмен добавил, что в настоящий момент юристы работают над возможностью расширения исковых требований к Соболь. По данным СМИ, речь идет о материале телеканала «Царьград», опубликованном летом 2019 года. В нем есть утверждения о «нарушении Пригожиным законодательства России и его причастности к криминальному сообществу».

Соболь с 2016 года не перестает паразитировать на нападении на ее супруга Мохова. В произошедшем она обвиняет Евгения Пригожина. Каких-либо доказательств своей версии Соболь так и не представила.