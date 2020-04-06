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Муж Леры Кудрявцевой снял ее забавные танцы на самоизоляции

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Муж Леры Кудрявцевой снял ее забавные танцы на самоизоляцииМосква, 6 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала ролик со странными танцами во дворе своего пригородного дома. Видео снимал ее муж Игорь Макаров.

Кудрявцева, одетая в ярко-розовые спортивные штаны, красные меховые тапочки и пуховик болотного цвета, отплясывает под музыку из 90-х.  Рядом с веселящейся Лерой на качелях каталась их 2-летняя дочь Маша.

«Дочь, доча, мама с ума сошла, смотри», — говорит Макаров за кадром. 

После сторис с «вечеринкой» Кудрявцева, как и многие сидящие в самоизоляции, решила удариться в готовку и приготовить два пирога: один с творогом, а второй — с капустой.

Как отмечают «Дни.ру», в последнее время внешность Кудрявцевой довольно сильно изменилась. Сначала она удалила грудные имплантанты, а затем — гель из губ.  Кроме того, она сдала тест на коронавирус. Причиной опасений стал подтвердившийся диагноз на COVID-19 у певца Льва Лещенко. Известно, что артист уже выписался из больницы в Коммунарке. Его друг Владимир Винокур сообщил журналистам, что они готовятся отметить выписку по скайпу.

Отметим, что не все звезды, контактировавшие с Лещенко, сдали тест на коронавирус. В частности, Дана Борисова на минувшей неделе жаловалась, что не смогла это сделать, потому что у нее нет полиса и прописки. Возможно, ситуация уже изменилась. В любом случае, теперь она сможет сделать экспресс-тест на коронавирус у себя дома. Его делают всем желающим без направления врача. Стоимость теста составляет 1250 рублей, отдельно оплачивается выезд бригады врачей.

Муж Леры Кудрявцевой снял ее забавные танцы на самоизоляции

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