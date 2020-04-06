Турция ввела в эксплуатацию на территории Ливии новый тип БПЛА

Турция вводит все больше вооружения в Ливию, несмотря на заключенные международные договоренности в Москве и Берлине о невмешательстве в ситуацию в североафриканской стране. Силы ПВО Ливийской национальной армии сбили израильский беспилотник IAI Harop возле Хамады. Известно, что такой вид БПЛА состоит на вооружении у Турции, но ранее не был замечен на территории Ливии — соответственно, вероятнее всего, он «пришел» в Северную Африку вместе с очередной партией оружия из Анкары.

Израильский разведывательно-ударный БПЛА разработали в начале 2000-х на заводе МАВАТ с учетом особенностей предыдущей модели IAI Harpy, которая предназначалась для поражения РЛС. IAI Harop оснащен камерой с углом обзора в 360 градусов и радаром. Главная особенность израильского беспилотника заключается в том, что, «заметив» цель, БПЛА функционально трансформируется в самонаводящийся самолет-снаряд. Кроме того, он спроектирован под возможность длительного патрулирования указанного района и атаки наземных целей, однако команду на уничтожение можно отменить. Основная задача IAI Harop — борьба с ПВО противника. До этого он применялся в Нагорном Карабахе.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что это не первый и не последний прецедент, связанный с нарушением оружейного эмбарго ООН, принятого резолюцией №1970 в 2011 году.

«Несмотря на все усилия по поводу перевода ливийского кризиса в мирное русло, я имею в виду прежде всего берлинскую конференцию, мы видим, что очень далеки от какого-то конструктивного подхода к решению кризиса. Кроме того, отдельные страны по-прежнему накачивают Ливию оружием», — утверждает Андрей Онтиков.

Отметим, что наиболее часто встречающийся в Ливии турецкий беспилотник — это печальный известный Bayraktar. 27 марта ЛНА уничтожила одну из его разновидностей — Bayraktar mini — соответствующее видео было размещено на YouTube. Следует отметить, что управление турецкими беспилотниками осуществляется, как правило, самими турками с территории авиабазы «Митига». Пользователи социальных сетей даже публиковали фотографии первого наземного пункта управления БПЛА Bayraktar ТВ2, а в феврале, после заявлений «министра внутренних дел» ПНС Ливии Фатхи Башаги, ЛНА отразила крупнейшую за год атаку турецких дронов.

О масштабах переброски ударных турецких беспилотников в Ливию и другого вооружения Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало большой материал, где описаны в том числе и пути поставок. Так, например, в ходе расследования выяснилось, что турецкие авиалинии совершили порядка 10 рейсов из Стамбула в Мисурату, чтобы перевезти в Ливию 53,6 тонны деталей для БПЛА.

Андрей Онтиков в беседе с ФАН также напомнил о стартовавшей 1 апреля европейской миссии IRINI, которая была призвана обеспечить соблюдение оружейного эмбарго ООН в Ливии. В частности, это касается и поставок так называемому Правительству национального согласия (ПНС) вооружения из Стамбула воздушными и морскими путями, которых турецкое правительство не скрывает. Более того, в ноябре 2019 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании двух меморандумов о сотрудничестве с нелегитимными структурами в Ливии, которые сотрудничают с террористами.

Онтиков выразил надежду, что европейцы в ходе миссии IRINI внесут некий позитивный вклад для воспрепятствования осуществлению этих поставок оружия бандформированиям Триполи. Однако, по словам эксперта, усилия европейской миссии направлены не столько на урегулирование ливийского кризиса, сколько на попытки сдержать Турцию.