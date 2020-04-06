Винокур дал советы россиянам после выписки Лещенко из Коммунарки

Знаменитый советский и российский юморист, певец Владимир Винокур посоветовал соотечественникам не унывать из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции, а также соблюдать правила личной гигиены.

Владимир Винокур в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал выписку из больницы в Коммунарке своего друга — Народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

— Владимир Натанович, хорошо же, что у Льва Валерьяновича все так успешно сложилось?

— Конечно, хорошо! Это лишний раз подтвердило то, что он здоровый человек. Вы же распускали слухи, что он больной!

— Мы не распускали, нет!

— Ну, как же, пресса говорила, писала.

— Пресса тоже ведь разная бывает.

— Ладно. В общем, он выписался, все нормально.

— Какой-то совет дадите людям в связи с нынешней ситуацией, когда распространяется коронавирусная инфекция?

— Не унывать и соблюдать правила. Самое главное, чтобы выдержать весь этот карантин. И тогда будет все нормально.

— То есть всем строго сидеть на самоизоляции, правильно?

— Ну, а где же еще! Конечно.

Ранее стало известно, что у Льва Лещенко на самом деле была пневмония, а не коронавирус. Первый тест на COVID-19 оказался положительным, а вот второй показал отрицательный результат.

К слову, в том же медицинском учреждении в Коммунарке какое-то время находился еще один знаменитый российский певец и композитор Игорь Николаев. Он тоже был выписан 6 апреля.