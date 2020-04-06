Сириец Моханнад рассказал, как из Идлиба попал в Ливию, а затем в Швецию

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) продолжает серию репортажей из Швеции, которая сейчас испытывает взрывной рост уличной преступности, связанной с притоком мигрантов. В 80 шведских населенных пунктах уже есть районы, где доминируют мигранты-исламисты и где действует шариат.

Хельсингборг — один из шведских городов, где властвуют мигранты. Корреспондент ФАН поговорил с переводчицей Дианой, некогда москвичкой, которая сейчас ведет занятия по английскому языку для мигрантов, а затем побеседовал и с самими беженцами — учениками девушки.

На занятие с Дианой пришли три женщины, которые постеснялись говорить на камеру. Мужчины оказались храбрее. Только сириец Моханнад, узнав, что на занятии будет присутствовать корреспондент из России, вначале возражал против съемки, но затем передумал.

Когда он стал рассказывать, каким странным путем он добирался до Швеции, я удивился — он прибыл в Швецию из Идлиба через территорию Ливии. Это случилось в 2015 году, когда в Идлибе заправляли боевики сразу нескольких террористических организаций. Зачем турецким спецслужбам понадобилось в 2015-м организовывать переброску крепких мужчин призывного возраста в Ливию? Можно только предполагать: например, для того, чтобы организовать в Ливии похожий террористический анклав при помощи так называемых сирийских беженцев.

Моханнад не захотел признаваться в готовности воевать в другой стране в качестве наемника. Но и не ответил, почему в Швецию он пробивался через Ливию. По его словам, именно через Ливию уже налажен поток мигрантов, и некоторые из них остаются там воевать, грабить местное население и совершать другие преступления.

Впрочем, у шведского правительства к Моханнаду и таким, как он, вопросов нет, и это для них главное.

— Как вас зовут и из какой вы страны приехали?

— Меня зовут Моханнад, я из Сирии. В Швеции пять лет, сейчас учу шведский язык. Я живу один в Хельсингборге, мне помогли найти квартиру здесь. Так как приехал один, у меня здесь нет друзей, жены. Я один совершенно, поэтому не могу найти работу или квартиру сам, поэтому я нуждаюсь в помощи.

— Ваша семья осталась в Сирии?

— Часть в Сирии, а мой брат сейчас в Турции, жены и детей у меня нет. В Идлибе были большие проблемы, поэтому я уехал. Мне 35 лет. В Сирии я много работал, но учился всего пять-шесть лет. У нашей семьи был магазин с косметикой и одеждой, мы торговали.

— А уезжали вы через Турцию?

— Нет, но турки помогали. Сначала нас переправили в Египет, потом в Ливию. Спустя некоторое время на большой лодке группу в 500 человек перебросили из Ливии в Италию. Потом в Италии нас обнаружила полиция и помогла нам отправиться в Швецию. В Италии я прожил три месяца. Потом решил переехать в Швецию. Многие мои друзья остались в Италии, а затем переехали в Германию. Я выбрал Швецию, потому что здесь меньше расистов, чем в других странах.

— То есть в других странах отношение к беженцам более жесткое?

— В Германии много расистов, а мне сказали, что в Швеции их мало — почти нет. В Ливии у меня были проблемы: меня спрашивали, зачем я приехал туда из Сирии.

— Так все-таки здесь есть расисты или нет?

— Здесь они тоже есть, это чувствуется. Но здесь их мало, здесь намного легче.

— А почему вы покинули Сирию?

— Я уехал из-за войны, конечно. У нас началась война. Я не хочу убивать других людей и не хочу, чтобы меня убили. В Сирии очень много людей, которые не понимают, почему они умирают. Много пожилых людей, их родственников, которые никому ничего плохого не сделали, но они умирают, погибают. И они не понимают, почему так происходит.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что плененный Ливийской национальной армией (ЛНА) сирийский террорист из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая группировка «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) рассказал, как турецкие спецслужбы целенаправленно перебрасывают боевиков из Сирии в Ливию. Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов подчеркнул, что Турция давно выполняет роль транзитного государства для террористических элементов из других стран.

Боевик попал в плен 25 марта, после неудачной попытки ПНС атаковать ЛНА в Айн Заре. На допросе 23-летний радикал рассказал, что переброской джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» занималась Анкара. Турецкий военный самолет доставил их в Стамбул, после гражданским рейсом их перебросили в Триполи. Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов подчеркнул, что террористы могут попадать в страны Севера Африки только при помощи Турции — других путей сейчас нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.