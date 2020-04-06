Коронавирус в России: актуальная информация на 6 апреля, свежая статистика

Власти просят россиян не лечиться от коронавируса алкоголем и обещают не допустить перебои с продуктами в магазинах в связи с пандемией. Подробнее об актуальной ситуации в России — в материале Федерального агентства новостей.

Свежая статистика

На 6 апреля 2020 года число заболевших в России составляет 6 343 (+954), выздоровело 406 (+56), умерло 47 (+2). Лидерами по числу заболевших являются Москва (+591), Московская область (+82) и Санкт-Петербург (+35).

Алкоголь — не лекарство

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил россиян не пытаться лечить коронавирус алкоголем. Это наоборот приводит только к ухудшению ситуации. Глава Минздрава также развеял миф о том, что табак убивает вирус.

«Причем по алкоголю — я просил бы даже, обращаясь к гражданам нашей страны, это и в предыдущие периоды подъема заболеваемости было — попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя», — пояснил Михаил Мурашко.

Перебоев не будет

Российские магазины в настоящий момент не испытывают никаких перебоев с поставками продуктов питания, посевная в РФ также идет по плану, несмотря на пандемию нового типа коронавируса. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания в режиме видеоконференции с депутатами Государственной думы от КПРФ.

«Даже сейчас, когда в ряде отраслей из-за коронавируса снизилась деловая активность, посевная идет по плану. А в магазинах нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний временный всплеск спроса», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр обратил внимание, что результаты, достигнутые отечественным сельским хозяйством за последние несколько лет, впечатляют. По его словам, в этой области были решены задачи продовольственной безопасности, а также рост экспортных поставок сельхозсырья и продовольствия.

Схема лечения

Как сообщает Федеральное медико-биологическое агентство, в России была разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии, которая сопровождается дыхательной недостаточностью. В лечении задействован препарат «Даларгин».