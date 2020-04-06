Пандемия коронавируса не смогла остановить антироссийскую пропаганду

Москва, 6 апреля. Антироссийская пропаганда продолжает активно функционировать даже в условиях пандемии коронавируса, о чем свидетельствуют публикации западных СМИ. О причинах этого феномена рассказал политолог, член правления Санкт-Петербургского союза журналистов Юрий Светов.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» эксперт отметил, что у русофобских заявлений есть конкретные интересанты, которые в поисках наживы не остановятся перед лживыми обвинениями.

«Есть люди, чей бизнес – это ругать Россию. Что бы не случилось. А тут вроде такая обстановка пандемии, и надо смотреть не на то, что страны разъединяет, а на то, что объединяет. А для этих людей – это как нож в сердце. Без зарплаты останутся», — считает Светов.

По его словам, заказчиков антироссийской пропаганды не интересует реальная эпидемиологическая ситуация. В частности, на Западе появились активные противники отмены санкций, хотя эти меры помогли бы в общей борьбе с коронавирусом.

«Это просто работа, они стоят на своем и гнут свою линию. Меня интересует, когда закончится эпидемия, вспомнят ли люди о тех, кто призывал к санкциям и очернял другие страны?» — задает риторический вопрос политолог.

Ранее Россия направила помощь в наиболее пострадавшие от коронавируса страны. В Италию прибыла группа российских военных вирусологов, а в США был доставлен гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты. Западные СМИ принялись критиковать действия Москвы, обвиняя в политизированности жеста. Представители РФ заявили о несостоятельности обвинений.