Локомотив пассажирского поезда загорелся на перегоне в Липецкой области

Липецк, 6 апреля. Локомотив пассажирского состава «Петербург – Кисловодск» загорелся на железнодорожном перегоне в Липецкой области. Об этом с места происшествия передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожном перегоне «Телегино — Становое». Пламя бушевало на площади 15 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В данный момент локомотив находится на одной из станций. В ближайшее время его заменят и состав продолжит движение.

В данный момент специалисты выясняют подробные обстоятельства и причины случившегося.