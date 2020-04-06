Схему лечения при тяжелой форме коронавируса разработали в России

Москва, 6 апреля. Схему лечения тяжелобольных коронавирусной инфекцией разработали в России. Об этом проинформировали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

В сообщении отмечается, что лечение основано на применении «Даларгина». Этот препарат зарегистрирован в России, его используют для заживления трофических язв и защиты органов и тканей. В настоящее время начинаются клинические исследования.

Исследование показало, что использование препарата «Даларгин» может повысить выживаемость от 70% до 100%.Все зависит от схемы его введения. Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, препарат показал хорошую переносимость и безопасность.

«Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — отметила она.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор университета «Сапиенца» Клаудио Мастроянни ранее рассказал, что коронавирусная инфекция затрагивает не только легкие, но и все органы человека. Легкие при заражении вирусом страдают больше всего, но на капиллярном уровне по микроциркулярному руслу поражаются и другие органы, пояснил итальянский врач.