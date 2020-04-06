Беглов: Петербург отстает от Москвы по развитию коронавируса на три недели. События дня. ФАН-ТВ

Губернатор Петербурга оценил развитие коронавируса
Петербург отстает от Москвы по развитию ситуации с коронавирусом буквально на три недели. Об этом губернатор Северной столицы сообщил сегодня во время совещания с членами городского правительства. Александр Беглов отметил, что обстановка ухудшается с каждым днем. И дал поручение развернуть в городе до конца апреля еще несколько тысяч коек для пациентов с коронавирусом. А также призвал усилить контроль за тем, соблюдают ли горожане, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими, режим самоизоляции. Напомним, четвертого апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Бегловым. Губернатор Петербурга доложил о ситуации по коронавирусу в городе, о мерах по предотвращению инфекции. Отметим, что на сегодняшний день в Северной столице официально зарегистрировано 226 заразившихся, из них 32 человека выздоровели, а три погибли. Еще 62 случая коронавируса официально подтверждено в Ленинградской области.
Беспроцентные кредиты бизнесу
Крупнейшие банки России начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу. Эта мера для поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Банк России выделит на эти цели 150 млрд рублей. Отметим, что кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте правительства. В него, в частности, входят отсрочки предоставления документов для предпринимателей и организаций, которые пострадали от коронавирусной инфекции.
Вертолетная выставка HeliRussia перенесена на осень
Международную выставку вертолетов перенесли на осень. Она должна была пройти в Москве с 21 по 23 мая в выставочном центре «Крокус Экспо». Организатор выставки Минпромторг России. Участие в мероприятии собирались принять представители США, Финляндии, Германии, Швейцарии и других стран. Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой, выставку перенесли на осень. Минпромторг выразил надежду, что сложившаяся ситуация только укрепит отношения в профессиональной среде. Напомним, в прошлом году выставку посетили около двенадцати тысяч человек. Свои экспозиции представили больше двухсот тридцати компаний из двадцати стран.