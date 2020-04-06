Беглов: Петербург отстает от Москвы по развитию коронавируса на три недели. События дня. ФАН-ТВ

Губернатор Петербурга оценил развитие коронавируса

Петербург отстает от Москвы по развитию ситуации с коронавирусом буквально на три недели. Об этом губернатор Северной столицы сообщил сегодня во время совещания с членами городского правительства. Александр Беглов отметил, что обстановка ухудшается с каждым днем. И дал поручение развернуть в городе до конца апреля еще несколько тысяч коек для пациентов с коронавирусом. А также призвал усилить контроль за тем, соблюдают ли горожане, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими, режим самоизоляции. Напомним, четвертого апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Бегловым. Губернатор Петербурга доложил о ситуации по коронавирусу в городе, о мерах по предотвращению инфекции. Отметим, что на сегодняшний день в Северной столице официально зарегистрировано 226 заразившихся, из них 32 человека выздоровели, а три погибли. Еще 62 случая коронавируса официально подтверждено в Ленинградской области.