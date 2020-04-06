Манукян пристыдил звезд шоу-бизнеса, жалующихся на «обнищание» из-за коронавируса

Некоторые российские звезды шоу-бизнеса в своих блогах в социальных сетях начали активно жаловаться на «обнищание» из-за коронавируса, дескать им не хватает денег на жизнь. У одного плохо покупают одежду его бренда, у другого — напряженка с концертами (хотя какие сейчас могут быть концерты!), у третьего — слетели рекламные контракты. Многие звезды сетуют, что им приходится проедать накопленные ранее деньги.

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян считает, что на фоне проблем, с которыми сталкиваются из-за коронавируса простые россияне, нытье звезд шоу-бизнеса — просто верх неприличия.

Звезды, хватит ныть! Колонка Вадима Манукяна

Господа хорошие, добро пожаловать в наш мир! Вы обеднели?! Нет, вы о бедности вообще ничего не знаете, точнее, просто забыли, что это такое! Вам неуютно в нашем мире, где большинство людей живет на 12 — 30 тысяч рублей? Что ж, господа, откройте для себя, наконец, этот мир, в котором живет большинство россиян.

Кстати, вас когда-нибудь волновало, что ваши верные поклонники при более чем скромных доходах несут свои последние деньги за билеты на концерт, отдавая за возможность вас лицезреть по пять-десять тысяч рублей? Неужели раньше таких вопросов не возникало? И сегодня, когда вы оказались с нами в одной лодке, на вас вдруг снизошло просветление? Что-то не верится, да и не уверен, что лодка у нас с вами одна.

Жить вам не на что? Тоже что-то не верится. Так что, звезды, хватит ныть!

Во-первых, для многих из вас трагедия — это не когда у вас в кошельке последняя тысяча, а когда вы размениваете последний миллион!

Во-вторых, вы запросто можете и дальше зарабатывать на телевидении. Там ведь еще гонорары не отменили? Хотя, безусловно, их сейчас прилично урежут, и будете вы ходить на записи телешоу не за привычные десятки и даже сотни тысяч рублей, а за куда более скромные суммы. И будете этому рады.

Гонорары за онлайн-концерты тоже в цене прилично упадут. Никто за них миллионы в ближайшее время выкладывать не станет. Так что про свои концерты и рекламные контракты можете забыть на год как минимум. Да и потом, думаю, еще долго никто не побежит на ваши концерты, а рекламодатели не будут швырять кучу денег в топку Instagram гламурных барышень.

Мир изменился, придется вам это признать: в нем звезды шоу-бизнеса и Insta-блогеры больше не будут играть роль, к которой (на мой взгляд, незаслуженно) они привыкли за последние годы. Так что по заслугам! Слишком много внимания вам уделялось в последнее время, пришла пора спуститься с небес на землю.

Герои нашего времени

Сегодня герои нашего времени — это не модные певцы и Instagram-дивы. Для людей сегодня образцы для подражания — это врачи, которые нас лечат. Это спасатели, которые ликвидируют аварии. Это волонтеры, которые помогают пожилым, находящимся в самоизоляции в связи с эпидемией. Это те, которые занимаются дезинфекцией наших городов и содержат их в чистоте. Это работники супермаркетов, которые в эти непростые дни буквально на передовой. Это курьеры, которые развозят еду. Надеюсь, и после окончания этого трудного периода к людям труда будет больше уважения. А то в спокойное время мы не всегда к ним относились как должно.

Момент истины

Сегодня наступает момент истины, и самое лучшее, что могут сделать звезды, — это тихо тратить свои накопленные миллионы и не ныть. Придумали себе термин «звезды», выдумали несуществующие звания и сами во все это играют. В тучные времена эти игры, как говорится, «заходят», да и то не всегда, а в кризисные — полностью обесцениваются. Звезды, живите с осознанием новой реальности и дышите из своих роскошных домов на Рублевке одним воздухом с вашими поклонниками! А лучше — идите в волонтеры, если возьмут, конечно.

Ну а всем моим друзьям, трудягам, в том числе артистам с большой буквы, которые в роскоши никогда не купались в силу объективных причин и прекрасно знают, почем фунт лиха, желаю после кризиса получить, наконец, то, чего они давно заслуживают.