Киев, 6 апреля. Попытка властей Украины превратить страну в «аграрную сверхдержаву» подталкивает украинскую элиту к защите собственных экономических интересов. Об этом заявил публицист и писатель Константин Кеворкян.

По его словам, украинские олигархи хотят сохранить свое политическое и экономическое влияние, поэтому начнут собственную игру, важную роль в которой будут играть промышленные и приграничные регионы Украины, где сконцентрированы их активы.

Кеворкян отметил, что в число таких регионов входят Харьковская, Одесская и Львовская области. Так, Львовская область граничит с Польшей, что обеспечивает торговые связи с Европейским союзом. Одесская область обладает мощным международным морским портом, а Харьковская область является одним из самых крупных промышленных центров Украины.

«Я полагаю, что элиты будут искать выход на зарубежных партнеров для сохранения благосостояния своего региона и своих собственных экономических интересов», — пояснил Кеворкян.

Он также добавил, что альтернативой этому сценарию может стать распространение гражданской войны на всю территорию Украины, что приведет к масштабной гуманитарной катастрофе и окончательному развалу страны.

Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.