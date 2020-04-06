Гузеева показала кадры семейного застолья

Москва, 6 апреля. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева часто делится с поклонниками кадрами своей личной жизни. Звезда рассказала, что в самоизоляции совершенствует свои кулинарные навыки.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» приготовила ужин и собрала за столом семью — мужа Игоря Бухарова, сына Георгия и дочь Ольгу. Телеведущая приготовила для домочадцев рыбу в сливках под фенхелем. Видео звезда выложила в Instagram.

«Вот такая у меня получилась красота», — отметила актриса, показав блюдо.

Знаменитость подала рыбу вместе с рисом, фасолью, огуречным соусом и белой редькой. Кроме того, за ужином Гузеева открыла бутылку красного вина. Ведущая призналась, что впервые пьет алкоголь с дочерью.

«Первый раз с Лелькой выпиваю за 20 лет красного вина бокальчик», — рассказала Гузеева.

Однако дочь тут же опровергла слова матери.

«А когда? Когда ты маленькая хватанула на Новый год? Это не считается!» — заявила в ответ Гузеева.

Гузеева пожаловалась подписчикам в Instagram, что члены ее семьи стали очень много есть после введения режима самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Телеведущая опубликовала видеоролик, на кадрах которого ее муж «молится холодильнику». Когда супруг попытался заглянуть в холодильник Гузеева в приказном тоне потребовала немедленно его закрыть.