Цискаридзе довел Порошину до слез на открытии нового сезона «Танцев со звездами»

Москва, 6 апреля. Новый сезон шоу «Танцы со звездами» запущен после четырехлетнего перерыва. На его открытии актриса Мария Порошина не смогла сдержать эмоций.

Артистка исполнила вальс в паре с хореографом Евгением Раевым, позже она призналась, что номер вызвал неподдельное волнение.

«У меня пятеро детей, и все это делается для них и ради них. Поэтому я приняла этот вызов и пошла танцевать. Не все получается, но я старалась», — отметила Порошина.

Во время выставления оценок член жюри, известный балетмейстер Николай Цискаридзе заявил, что не может объективно высказаться по поводу выступления Порошиной, чем заставил ее расплакаться.

«Мама Порошиной — моя коллега, она прекрасно танцевала в Большом театре. В прошлом году она ушла из жизни. Я знаю, как тяжело переживала это событие ее семья... Я не могу не оценить усилия ее дочки, Маши, по максимуму», — сказал артист.

Доведенная до слез актриса не стала скрывать чувства, потеря матери до сих пор тревожит ее.

В итоге номер Порошиной оценили в 30 баллов, однако пару обошли Екатерина Варнава и Денис Танигцев, получившие за выступление 34 балла.

Ранее «Культуромания» сообщала, что ведущим нового сезона «Танцев со звездами» станет Андрей Малахов. До этого шоу вели Максим Галкин, Гарик Мартиросян, Юрий Николаев и Анастасия Заворотнюк.