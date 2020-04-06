Проект нового расписания ЕГЭ-2020 опубликовали в Сети

Москва, 6 апреля. Проект нового расписания сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому предмету в 2020 году появился в Сети. Все желающие, в первую очередь, конечно, школьники, могут ознакомиться с ним на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, 8 июня планируется провести ЕГЭ по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамен по русскому языку назначен на 11 июня, ЕГЭ по математике базового уровня и профильного уровня — на 15 июня. 18 июня выпускники должны будут писать ЕГЭ по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25, 26 и 29 июня — сдавать письменную и устную части ЕГЭ по иностранным языкам, сообщает телеканал RT.

Напомним, решение перенести ЕГЭ было принято в конце марта в связи с эпидемией коронавируса. По этой же причине было решено перенести сроки вступительных экзаменов в России. Весенние каникулы тоже затянулись. С сегодняшнего дня школьники начинают дистанционное обучение.