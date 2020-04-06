Коронавирус обнаружили у сотрудника ИК-5 в Рязанской области

Рязань, 6 апреля. Сотрудник рязанской исправительной колонии №5 подхватил опасную коронавирусную инфекцию. Отмечается, что случаев заражения не зафиксировано среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в исправительных учреждениях Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В сообщении говорится, что в колонии, где коронавирусом заразился один из сотрудников, вполне стабильная эпидемиологическая обстановка. Персонал регулярно проводит необходимые работы по дезинфекции всех помещений и прилегающей к исправительному учреждению территории.

«Также проводится кварцевание и проветривание», — говорится в сообщении.

Медики провели обследование всех, кто контактировал с зараженным сотрудником, включая осужденных. Исследования дали отрицательные результаты.