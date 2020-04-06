ФАН начинает «Антитеррор»

За абстрактным понятием «терроризм» всегда скрываются конкретные люди, их преступления и спонсоры. В своем новом проекте Федеральное агентство новостей покажет главные лица террористических группировок и их пособников.

В современном мире трудно найти человека, который ничего не слышал про «Исламское государство»1 или «Аль-Каиду»1 (запрещены в РФ), однако эти организации лишь возглавляют длинный список группировок и структур, представляющих угрозу для России и всего мира.

Террористы скрываются под брендами «вооруженной оппозиции» и «защитников мусульман». Их поддерживают иностранные спецслужбы и НКО. Они пытаются уйти от ответственности за совершенные преступления, начиная «новую жизнь». Цель проекта ФАН «Антитеррор» — зафиксировать и раскрыть в деталях кровавую историю террористических группировок и тех, кто за ними стоит.

В проекте участвуют редакция аналитического Telegram-канала «Рыбарь», журналист-международник Аббас Джума, военный обозреватель Алексей Суконкин и другие авторы, специализирующиеся на теме вооруженных конфликтов.

Первый материал проекта «Антитеррор» будет опубликован на ФАН завтра, 7 апреля, в 12.00. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» расскажет, как появилась группировка «Хурас ад-Дин», кто ее возглавляет и почему только ее можно называть «Аль-Каидой» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.