Гутенев назвал плюсы, которые государство получит от беспроцентного кредитования зарплат 

Меры льготного кредитования российского бизнеса в условиях кризиса должны носить разнонаправленный характер. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Так собеседник ФАН прокомментировал решение Центробанка направить 150 миллиардов рублей российским банкам, чтобы те выдавали беспроцентные кредиты частному бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам.

«Я буду рад, если руководство банков не будет взимать какие-либо средства за администрирование данных беспроцентных кредитов — и таким образом внесет свой вклад в борьбу за улучшение экономической ситуации», — заявил депутат.

По его словам, выделенные деньги действительно могут помочь бизнесу — однако они являются «связанными» с зарплатами, а значит, этого будет недостаточно.

«Я считаю, что наиболее эффективный способ сохранить рабочие места — это не просто субсидировать выплату заработных плат по рабочим местам, а дать возможность находящемуся сейчас в крайне сложной ситуации бизнесу получить недорогие кредитные ресурсы и направить их в наиболее важные для него сферы», — сказал парламентарий.

Гутенев убежден, что пришло время для оказания серьезной финансовой поддержки (кредитования, а где-то даже и субсидирования) не только малому бизнесу и самозанятым гражданам, но и целым направлениям в экономике с тем, чтобы сохранить их для страны. По его словам, нужно шире «открывать кладовые» с накопленными резервами и стимулировать развитие предпринимательства.

Тем не менее собеседник ФАН поддержал предпринятые Центробанком меры кредитования зарплат, рассматривая их в качестве составной части комплексной антикризисной политики.

«У них есть две положительные составляющие, — отметил депутат. — Первая заключается в том, что не меньше трети средств, а может даже и 40% от этих 150 миллиардов возвратится в бюджет в качестве взносов в различные фонды. А во-вторых, у государства не возникнет потребности увеличивать расходы на выплату пособий по безработице сокращенным сотрудникам».

Однако вполне может случится и так, что не все предприниматели к концу действия сроков выплаты кредита смогут вернуть занятые у государства средства. Здесь, по убеждению парламентария, следует применить дифференцированный подход.