Около 200 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в России

Москва, 6 апреля. Порядка 200 миллиардов рублей будет направлено на поддержку российских семей с детьми. Об этом сообщил глава Министерства труда и занятости РФ Антон Котяков.

По его словам, 140 миллиардов рублей из них выделят на детей от трех до семи лет. В интервью телеканалу «Россия-24» Антон Котяков пояснил, что речь идет о помощи, которая выплачивается с 1 июня и начисляется с 1 января. А вторая выплата, по его словам, предназначена для семей с детьми до трех лет.

«В целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 миллиардов рублей. 140 миллиардов — это только размер выплат, которые предполагаются семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет», — сказал Антон Котяков.

Ранее он рассказал, что процедура оформления выплат на малолетних детей будет максимально упрощена в РФ. По словам Котякова, для получения выплат нужно написать соответствующее заявление в электронном формате, а все остальные документы будут получены при межведомственном взаимодействии.