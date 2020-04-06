Елисеева назвала умышленной провокацией митинги КПРФ в условиях коронавируса

Москва, 6 апреля. Проведение митингов КПРФ в период эпидемии коронавируса свидетельствует о готовности коммунистов жертвовать своими сторонниками ради политических очков. Об этом заявила политолог и политтехнолог Наталья Елисеева.

Она напомнила, что в середине марта, несмотря на пандемию коронавируса, члены КПРФ проводили митинги, подвергая опасности своих сторонников и других граждан.

«Они таким образом полностью продемонстрировали свою некомпетентность в этом вопросе. Они абсолютно не понимали, не осознавали ситуацию, подвергли риску не только самих себя, но еще и своих последователей, участников акций», — пояснила Елисеева.

Она также добавила, что желание коммунистов привлечь к себе внимание поставило под угрозу их сторонников, а также могло способствовать риску распространения коронавирусной инфекции, передает Nation News.

«Они готовы жертвовать своими сторонниками, своими избирателями, им абсолютно все равно, какие будут последствия. То есть, они готовы рисковать абсолютно чем угодно в угоду своим амбициям. Более того, они осуществляют саботаж», — подчеркнула Елисеева.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии, источником которой является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 69 тысяч человек.

В России зарегистрировано 6343 случаев заражения коронавирусом. Более 400 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.