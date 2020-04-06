Сомнолог Калинкин рассказал, как повысить качество сна в самоизоляции

Москва, 6 апреля. Специалисты считают, что здоровый сон способен обезопасить человека от заражения опасной коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал врач-сомнолог Александр Калинкин.

Сон является важной составляющей комплекса мер по укреплению иммунитета, который играет ключевую роль в борьбе с различными вирусами. Во время самоизоляции нужно следить за тем, чтобы у человека не произошла рассинхронизация сна. Улучшить сон и состояние здоровья помогут простые правила.

«Если человек спит меньше пяти часов, то вероятность заболеть становится значительно выше. Примерно на 250%», — отметил Калинкин.

Медик подчеркнул, что специалисты не проводил отдельных исследований на тему взаимосвязи коронавируса и качества сна. Речь шла об обычных вирусах, но в любом случае продолжительность сна играет большую роль в формировании иммунитета, передает «Инфореактор».

«Действительно, при длительности сна свыше 10 часов состояние человека ухудшится. Это связано с тем, что такой сон оказывает повреждающее воздействие, но не у всех», — добавил Калинкин.

Риск заболевания повышается из-за патологий сна, а не самого процесса. Только здоровый сон может обезопасить организм от вирусов. Врач отметил, что нужно работать над повышением качества сна.

«Есть более 80 нарушений сна. Быстро качество сна не повышается, но у большинства современных людей вполне стандартная депривация сна. Хроническое недосыпание вызвано рабочими буднями и повседневными заботами», — заключил Калинкин.

Калинкин напомнил, что для нормального самочувствия необходимо спать не менее 7 часов. Такой режим позволит повысить устойчивость организма к вирусам.