Глава «Альянса врачей» Васильева может стать будущим «проектом» Навального для Госдумы

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, будучи продуктом Алексея Навального, после получения популярности может продолжить свою карьеру в политике, как и другой проект оппозиционера — юрист ФБК (признан в России иноагентом) Любовь Соболь.

Публикацией фейков о количестве заболевших коронавирусом, неготовности больниц обеспечить медиков средствами индивидуальной зашиты (СИЗ) Васильева повысила популярность у своей немногочисленной аудитории. «Достоверности» ее словам добавлял и создатель «Альянса врачей» Алексей Навальный. Выступив информационным спонсором, он помогал продвигать непроверенную информацию, а также поддерживал образ «жертвы режима».

В итоге лидер «Альянса врачей» создала два выгодных для своего медийного продвижения проекта — для помощи медикам в обеспечении СИЗ и для проведения проверок региональных больницы на предмет готовности к борьбе с заболеванием. Активизация и паразитирование на резонансной теме в обществе имеют куда более долгоиграющие планы, чем просто помощь врачам, где последние выступают лишь инструментом для амбициозного старта в политике. Стоит обратиться к алгоритму продвижения юриста другой созданной Навальным структуры (ФБК) Любови Соболь, о котором наша редакция писала ранее.

Пробник «политического проекта» Навального

Любовь Соболь и Анастасия Васильева пользуются одними инструментами продвижения, придерживаются схожих образов в поведении, создают социальную шумиху, повышая популярность. На первоначальном этапе карьеры Соболь выступала юристом в рамках антикоррупционных расследований, но, когда заручилась поддержкой Навального, стала заниматься политикой. Искусственно созданный образ сильной женщины, паразитирующей на острой социальной тематике, теперь росчерком «информационного пера» реализуется в образе Анастасии Васильевой. Так же, как и в случае с Соболь, Васильевой заинтересовались западные СМИ, для помощи в раскрутке.

После незаконных митингов либеральной общественности в Москве летом 2019 года Соболь вместе со штрафами в размере более 1,5 млн рублей получила известность как будущий политик, которого якобы не допустили до выборов в Мосгордуму. Раскрытие организованной кампании по подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму 2019 года было использовано технологами Соболь как давление со стороны власти с целью недопуска ее к выборам. И уже 17 марта 2020 года она объявила о стремлении баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году.

Васильева и «Альянс врачей» — будущий проект Навального для Госдумы

Медиапроект Соболь необходим Навальному для представления и продвижения своих интересов во властных структурах на определенном политическом уровне. Проект Васильева же идет строго по пути юриста ФБК, поэтому на выборах в Госдуму смогут баллотироваться уже два политических проекта Навального.

Васильева, как и Соболь, начала карьеру в социальной сфере, используя резонансную тему. Агрегирование и манипуляция непроверенной информации, а в отдельных случаях — не соответствующими действительности сведениями «Альянсом врачей» и лично главой профсоюза, приводит к формированию мнения о проблемах в обществе. Аналогичная технология реализации проекта «сильной женщины», которая борется с несправедливостью власти, послужит для Васильевой таким же информационно-политическим трамплином, как и для Соболь.

Навальный выбрал наиболее выгодный для себя план реализации медийных «проектов в женском обличии». Полученная в результате скандального поведения и паразитирования на громкой тематике популярность используется в качестве пиара для дальнейшего продвижения в политической карьере. Анастасия Васильева, как наиболее раскручиваемый Навальным в данный момент персонаж, может пополнить список его «личных политиков» на выборах в Госдуму вслед за Любовью Соболь.