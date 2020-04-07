ФСО выяснила, как в России оценивают качество образования

Федеральная служба охраны (ФСО) провела собственное исследование и выяснила, как россияне оценивают систему образования в стране. Судя по результатам опроса, которые попали в распоряжение Федерального агентства новостей, респонденты довольны уровнем преподавания в российских школах.

Отметим, что изучение общественного мнения проводилось до пандемии коронавируса, которая вынудила отечественную систему образования перейти в онлайн-формат. Сейчас исследование изучают в правительстве.

Корреспондент ФАН решил узнать у представителей министерства просвещения и экспертного сообщества, вернемся ли мы к традиционной форме образования в полной мере после режима самоизоляции или, распробовав дистанционное обучение, частично останемся и на нем.

По данным за январь 2020 года из опроса ФСО, проведенного в 85 субъектах Российской Федерации, образованием в традиционном формате довольны почти 70% респондентов: 23% оценили уровень преподавания выше среднего, 55,4% — как средний. В качестве мер для улучшения качества преподавания приводились повышение зарплаты учителей (50,1%) и поощрение учителей, воспитывающих успешных учеников (46,3%). (Напомним, что с сентября 2020 года в России вводится надбавка за классное руководство. — Ред. ФАН).

Что касается специализации учителей, то по результатам опроса ФСО, в российских школах особенно не хватает преподавателей иностранных языков, педагогов начальных классов и дополнительного образования. В их пользу высказались 24%, 20,9% и 18,0% соответственно.

Тем не менее устоявшейся системе, похоже, удался и экстренный переход на совершенно новый формат работы в условиях карантина и всеобщей самоизоляции. Быстро и эффективно вводятся онлайн-уроки, сохраняется объем знаний, которые нужно передать до летних каникул, чтобы не оставлять школьников на второй год, и даже не упрощаются ЕГЭ и ОГЭ — только сдвигаются по срокам. На ресурсе Российской электронной школы выложен целый перечень платформ для дистанционного обучения, из которого могут выбирать и учителя, и ученики.

«У нас к моменту этого перехода оказалось накоплено много ресурсов, — говорит ФАН председатель Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина. — Они создались не вчера: много лет государственные и частные фирмы работали, чтобы создать предметный контент, который можно использовать для удаленного обучения, для работы преподавателей онлайн».

Собеседница агентства признается, что было время, когда преподаватели весьма скептически относились к тому, что их предметы переводят в виртуальную реальность. Особенно когда дело касалось лабораторных экспериментов.

«Нам это казалось формализацией обучения, — рассказывает Левина. — Раньше мы работали с таким форматом, только когда шла речь о детях с ослабленным здоровьем, о тех, для кого это единственный способ обучения, словом, в исключительных случаях. Сейчас, конечно, мы должны опираться на онлайн-формат повсеместно. Какой это даст результат? Пока сложно сказать».

В Минпросвещения РФ заявили, что не знакомы с данными опроса ФСО. Собеседники ФАН в ведомстве пояснили, что экстренный переход всей школьной образовательной системы на дистанционное обучение — это вынужденная мера, буквально обнажившая ряд вопросов, которыми еще вчера никто не задавался в масштабах всей страны.

«Первое — это обучение педагогов тому, чтобы они могли безболезненно работать по новым технологиям, — прокомментировал советник министра просвещения Сергей Шатунов. — Второе — наличие качественного интернета в удаленных районах. Конечно, это форс-мажор, и в этой ситуации Министерство просвещения России делает достаточно много для того, чтобы даже временный переход на дистанционное образование был наименее болезненным для всех сторон: и учителей, и учеников, и их родителей».

При этом, уточнил Шатунов в разговоре с ФАН, с учителей никто не снимает ответственность за качество информации, в какой бы форме она не передавалась: вживую в классах или в режиме онлайн через гаджеты и компьютеры.

Ранее в прямом эфире замминистра просвещения Дмитрий Глушко заверил, что российские учителя сохранят свои зарплату и отпуска, если выполнят учебную программу.

«Конечно, тренировки по футболу или хоровое пение организовать сложно, но учителя вольны искать любые способы преодоления затруднений. Я видел, что у них это получается, — прокомментировал Глушко. — Идет работа над тем, чтобы учителя, находясь дома, были обеспечены соответствующими гаджетами. Чтобы они могли организовать из дома ведение уроков».

По словам Дмитрия Глушко, в министерстве понимают, что резкий переход на дистанционное преподавание — это большой вызов для российских учителей. Пришло время, когда самим учителям внезапно пришлось учиться и осваивать новые форматы преподавания.

Людмила Левина рассказывает ФАН, что в ее окружении мнения о переходе на дистанционное обучение очень противоречивые.

«У нас очень разные учителя, — объясняет она. — Есть так называемые взрослые учителя, есть учителя молодые и их меньше. Конечно, взрослым значительно тяжелее переключиться. Учителя сейчас втрое дольше готовятся к урокам, и это при том, что все материалы есть, но сам переход требует отдельных, больших усилий. Причем это одинаково сложно как для преподавателей школ, так и вузовских педагогов. Кроме того — предмет «химия»: здесь важно держать в руках вещество, трогать, нюхать, ставить опыты в лабораториях, дискутировать вместе».

По мнению собеседницы ФАН, химии трудно и в классической системе образования: ее пытаются «вымывать» из учебных планов.

«Химия — предмет сложный, — утверждает Людмила Левина. — Есть такие дети, которые всерьез увлекаются. Как говорят, «без акваланга до дна достанут». Остальных надо приобщать, и это возможно только через личность учителя. В онлайн-формате сделать это значительно сложнее».

В Минпросвещения РФ тоже считают, что одно из достоинств школьной системы образования — это социализация детей, умения общаться друг с другом и учителями, и в этом общении получать знания.

«Никто не говорит, что традиционная школа — это прошлое, — прокомментировали ФАН в ведомстве. — Сферу дистанционного образования нужно будет развивать и дальше, но не в ущерб традиционной школе. Эти направления деятельности могут развиваться параллельно и дополнять друг друга».

Хотя переход на онлайн-преподавание не всем дается легко, Людмила Левина считает, что в будущем преподавателей будут готовить не только к очному обучению, но и онлайн-урокам.

«Знаете, это новое поколение детей, которые уже младенцами интуитивно тычут в экран [гаджетов] и делают именно то, что нужно. Вот такое поколение преподавателей нам нужно, но мы его еще не вырастили, — говорит она. — Но определенно: то, что происходит – определенная встряска, которая дала нам возможность посмотреть, как может быть по-другому. Этот злосчастный вирус и в нашей области преподавания сместил представления, понятия о том, как можно, нужно, дал новое видение. Что будет после того, как мы вернемся в школы, пока сложно сказать. На какую дорогу все это выйдет, мы еще посмотрим. Но я надеюсь, что за это время учителя овладеют чем-то новым и будут активнее и увереннее применять это в своей ежедневной практике. Думаю, будет найден баланс между тем традиционным, что было, и тем новым, на что теперь можно будет опереться».

К слову, коллеги наших учителей в Китае, который первый подвергся эпидемии, утверждают, что опыт перехода на дистанционную учебу оказался столь успешным, что многие ученики и педагоги не хотят возвращаться в оффлайн.

Напомним, Министерство просвещения РФ запустило горячую линию, посвященную дистанционному образованию, несколько раз в неделю в прямые эфиры выходят замминистры, представители ведомства и его глава Сергей Кравцов, действует проект-марафон «Домашний час», готовятся к запуску телешколы в регионах.