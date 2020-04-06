Навальный, Соболь и Жуков демонстративно нарушают самоизоляцию, рискуя заразить россиян

Москва, 6 апреля. Российские власти предпринимают решительные шаги для сдерживания распространения коронавируса в стране. С 31 марта в Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции.

Инфекция распространяется по стране с геометрической прогрессией. Для того, чтобы избежать трагической ситуации, российские власти объявили о нерабочем периоде до 30 апреля. Предполагается, что этот период люди проведут дома, в самоизоляции, что позволит избежать распространения коронавируса.

Однако представители «оппозиции» решили, что на них эти правила не распространяются и разносить вирус им позволено. Они не только выходят на прогулки, перемещаются по стране, но еще и афишируют это в соцсетях, тем самым подавая пример своим последователям.

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный 5 апреля опубликовал видео, на котором он вместе с оператором прогуливается по Москве. В ролике Навальный поспешил оправдаться, что на самом деле идет в магазин.

Еще один «оппозиционер» Егор Жуков пошел дальше – он отправился в путешествие по стране, при этом не скрывая, что может представлять опасность и переносить заболевание. Жуков посетил Тюменскую область, а затем Петербург.

Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и вовсе задержали в поселке Окуловка Новгородской области за нарушение режима самоизоляции и составили три административных протокола. Активистка, которая позиционирует себя как защитницу медиков, решила распространять заболевание по всей стране.

Юрист ФБК Любовь Соболь также считает, что режим самоизоляции не касается таких «оппозиционерок», как она. Ее Instagram полон фотографий с прогулок на свежем воздухе. Примечательно, что даже подписчики Соболь не одобрили подобные публикации, напомнив, она является публичным человеком и подает читателям плохой пример.

По данным на 6 апреля, число заразившихся в России достигло 6343 человек, за сутки выявлено 954 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 летальных случаев, выздоровело 406 человека.