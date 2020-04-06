На пособия по безработице в России выделят почти 30 млрд рублей

Москва, 6 апреля. Почти 30 млрд рублей будет выделено на выплату пособий по безработице, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Отмечу выплату, которая будет направлена на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости, так называемые пособия по безработице, — это порядка 30 млрд рублей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Котякова, еще около 35 млрд рублей будет направлено на измененный порядок оплаты больничных листов.

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к нации предложил ряд экономических и социальных мер для поддержки россиян и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Одной из этих мер была установка нормы выплаты по больничному в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц. Максимальное пособие по безработице было увеличено до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.

Помимо этого, с 3 апреля в стране начал действовать закон о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам для тех россиян, чьи доходы сократились более чем на 30%.

Кроме того, семьи, имеющие право на маткапитал, в ближайшие три месяца будут дополнительно получать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.