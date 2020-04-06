Хазин объяснил, почему РФ и ЕС не помогут Прибалтике в связи с пандемией COVID-19

Москва, 6 апреля. Глобальная экономическая модель находится на грани краха из-за пандемии COVID-19, надеяться на ее восстановление бессмысленно. Так считает экономист Михаил Хазин.

По его словам, нынешняя ситуация схожа со временем распада СССР, когда рухнувшая экономическая система вызвала оптимизм у прибалтийских государств. Страны региона вовремя присоединились к Евросоюзу, благодаря чему обеспечили себе безбедное существование. Однако сейчас Европа превратилась в эпицентр распространения пневмонии нового типа и сконцентрирована на своих проблемах.

«По крайней мере, балтийским республикам ЕС уже не поможет», — уверен Хазин.

Теоретически Эстония, Латвия и Литва могли бы попросить помощи у России, но учитывая откровенно русофобский политический курс этих государств, это крайне маловероятно.

«За ошибки надо платить», — подчеркнул эксперт.

Ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия не угрожает странам Прибалтики. При этом об опасности со стороны Москвы регулярно говорят политики в Таллине, Риге и Вильнюсе, передает Ura.ru.

Зарубежные СМИ уже писали о том, что нынешняя пандемия коронавируса заставит Запад пересмотреть отношение к России. В отличие от Европы и США в РФ своевременно приняты меры по борьбе с заболеванием, а ситуация взята под контроль, сообщает телеканал «360».