Вирусолог оценил эффективность чеснока, лимона и имбиря в борьбе с коронавирусом

Повышенный спрос на лимон, имбирь и чеснок вызвал рост цен на эти товары. Вирусолог Вадим Покровский рассказал об эффективности этих продуктов в качестве средства против коронавируса.

Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на корень имбиря, чеснок и лимон. В ходе расследования ФАС удалось выяснить, что подорожание товаров связано с ограничением их поставок из-за рубежа и увеличившимся спросом на фоне эпидемии коронавируса. Согласно анализу IT-компании «Платформа ОФД», коронавирусная инфекция вызвала увеличение спроса на чеснок и имбирь в два раза.

«Имбирь — объем продаж в денежном выражении вырос на 136%, средний чек покупки составил 81 рублей за одну покупку, на 71% выше аналогичного периода прошлого года», — рассказали специалисты.

Руководитель отдела ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил увеличение спроса на данные продукты среди россиян.

«Ажиотаж здесь возник из-за того, что у многих народов есть продукты, которые они традиционно считают полезными и предохраняющими от всех болезней. В частности, путешественники по России еще в Средневековье отмечали, что русские едят очень много чеснока и лука, считая, что поэтому они очень здоровые. Тогда это еще было главным лекарством, — пояснил Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Для англосаксонского мира таким лекарством является имбирь. Так, англичане и шотландцы добавляют его в пиво и куда только можно. Это может быть связано с остротой этих приправ».

Академик РАН объяснил, как чеснок, имбирь и лимон влияют на укрепление и защиту иммунитета от коронавирусной инфекции.

«Чеснок и имбирь содержат фитонциды, которые обладают возможностью убивать микроорганизмы. Что касается лимонов, то его основное свойство — высокое содержание витамина C. Он тоже полезен и помогает организму в борьбе с инфекциями. Поэтому большее потребление этих продуктов какую-то пользу приносит. Кроме того, в данной ситуации очень полезны поливитамины. Однако в значительной мере их большое количество содержат перечисленные продукты», — выразил мнение вирусолог.

Покровский обратил внимание, что помимо лекарственных способов укрепления здоровья, в сложившихся обстоятельствах нельзя не забывать и о физических нагрузках.

«Движение нужно обязательно, потому что организм должен поддерживать себя в определенной форме. В условиях изоляции нужно придумывать, чем заниматься, допустим, той же аэробикой», — добавил академик РАН.

Ранее Роспотребнадзор поделился советами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как правильно питаться во время карантина из-за распространения коронавируса. ВОЗ рекомендует в первую очередь съедать свежие и скоропортящиеся продукты, а также стараться самостоятельно готовить полезные блюда. Важно следить за размерами порций и калориями, так как в условиях карантина люди менее подвижны, соответственно, избыток калорий может принести вред.

В свою очередь, эксперты издания Planet Today назвали укрепляющие иммунитет продукты. В частности, они советуют употреблять такие специи, как орегано и куркума. Орегано обладает антимикробным, противогрибковым и спазмолитическим эффектами, а куркума богата противовоспалительным веществом — куркумином. Специалисты называют клюкву и облепиху источниками витаминов, которые необходимы организму в весенний период.