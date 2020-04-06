Главные новости 6 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 6 апреля.

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как укрепить иммунитет с помощью настойки прополиса. Врач посоветовал укреплять иммунитет прополисом.

Джонсона, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает бесконтактное тестирование на CОVID-19 в Москве и Подмосковье. Россияне смогут пройти тестирование на COVID-19 на дому.

Почти тысяча новых случаев заражения новым коронавирусом зафиксирована в России на утро понедельника, есть скончавшиеся. Коронавирус в РФ и в мире на 6 апреля: свежая статистика, сколько заболело и умерло.

Журналисты ВГТРК в Нью-Йорке оказались атакованы сотрудниками больницы. Сотрудники больницы в Нью-Йорке напали на российских журналистов.

Более шести тысяч человек в России заразились коронавирусной инфекцией. Число больных выросло за минувшие 24 часа на 20%. Число зараженных коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек.

Ради усиления позиций на переговорах ОПЕК+ Вашингтон не остановится перед глобальной провокацией в стиле терактов 2001 года. Трамп перехватил управление Федрезервом США для нефтяного шантажа России.

Правительство РФ постановило, что маски, респираторы и перчатки смогут продавать только компании с фармацевтической лицензией. В России ограничили продажу медицинских масок и перчаток.

Пожилые супруги скончались от вызванных коронавирусом осложнений в один день. Супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут в США.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 5 апреля 2020 года.