Шепелев не захотел общаться с журналистами на тему фонда имени Жанны Фриске

Москва, 6 апреля. В России создан благотворительный фонд имени Жанны Фриске. Основали организацию «Жанна Фриске — я рядом!» родители покойной российской певицы и продюсер Алексей Холопцев.

По имеющимся данным, фонд будет организовывать работу по сбору средств для детей-сирот. Журналисты попытались узнать, как к подобной инициативе отнесся муж певицы Дмитрий Шепелев, но он не захотел общаться и предпочел оставить эту ситуацию без комментариев, передают «Народные новости».

«Я не даю комментариев и не общаюсь с прессой», — заявил Шепелев.

Напомним, что российская певица Жанна Фриске скончалась на 42-м году жизни после продолжительной болезни. Врачи диагностировали у нее опухоль мозга.

Ранее сообщалось, что отец покойной певицы Владимир Фриске объяснил, почему Дмитрия Шепелева уволили с Первого канала. Мужчина считает, что истинной причиной его ухода стали личные качества ведущего и уровень его профессионализма.

«С Первого Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот еще тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом», — заявил Владимир.

Напомним, что Шепелев был ведущим программы «На самом деле» на Первом канале с 2017 года, а с 2018 вел рубрики «Шлем правды» в телешоу «Видели видео?». В феврале 2020 ведущий заявил о своем уходе с телеканала.