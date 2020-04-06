Баранец назвал оружейные санкции США против РФ «комариным укусом для огромного слона»

Санкции США против военной продукции России дали обратный эффект, пишет китайское издание «Синьхуа». По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, санкции не влияют на спрос российского оружия по всему миру из-за его «великого авторитета».

Как указывают китайские журналисты, страны Ближнего Востока закупаются российскими танками, истребителями, вертолетами и другой военной техникой. Авторы материала констатируют, что США и другие западные страны не могут навредить спросу российского оружия.

При введении ограничительных мер Москва сразу корректирует свое поведение в области экспорта. Российская стратегия на рынке продажи оружия меняется и сводится к реализации образцов новейшего оружия.

Наиболее высокий спрос наблюдается на оружие для ведения воздушного боя (54%), а также средства противовоздушной обороны (30%). Так, многие страны проявляют большой интерес к истребителям Су-35С и зенитно-ракетным системам С-400, а также С-350 и С-500.

Виктор Баранец не удивлен такими результатами от санкций Вашингтона против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

«Авторитет российского оружия столь велик, что попытки американцев призвать не покупать российское оружие — это все равно что комариный укус для огромного слона, — заявил Баранец в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это наоборот разжигает аппетиты у покупателей нашего оружия, потому что они понимают, что на мировом рынке идет нечестная борьба. Если бы санкции на нас повлияли, то мы бы на международном рынке выглядели хуже Украины».

При этом собеседник ФАН отмечает, что на мировом рынке оружия США также «ведут себя как бандиты».

«Они применяют огромное количество запрещенных приемов. Например, они объявили странам — покупателям нашего оружия о введении санкций. Также США говорят странам, которые имеют много советского оружия, что его нужно сдать в утиль, а мы вам будем поставлять американское оружие за бесценок. Дошло до того, что полякам выделили около 4 млрд долларов, чтобы те отказались от советского оружия. Таких приемов, которые не граничат с элементарной этикой, американцы наработали целые сотни», — сказал он.

По словам Баранца, в настоящее время идет «гигантская борьба на мировом рынке оружия» за лидерство по его продажам.

«Россия на нем занимает прочное второе место, и даже по целому ряду направлений обошла главного конкурента – США. Это касается самолетов, зенитных систем, дизельных подводных лодок и систем радиоэлектронной борьбы», — добавил эксперт.

По информации Минобороны РФ, общий объем экспорта российской военной продукции за 2019 год превысил 15,2 млрд долларов (в 2018 году он составлял 15 млрд долларов). Россия сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди стран-экспортеров продукции военного назначения.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич отмечал, что продаваемое Москвой оружие — стабилизатор международных отношений. По его словам, государства, покупающие российское вооружение, бонусом приобретают и суверенитет.