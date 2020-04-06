Заболевшего коронавирусом Лещенко попросили «выматываться» из больницы в Коммунарке

Москва, 6 апреля. Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из инфекционной больницы в Коммунарке.

«Арсен показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки», — цитирует «МК» слова российского исполнителя.

Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев ранее рассказал о реальном диагнозе исполнителя. По его словам, первый тест на коронавирус у Лещенко оказался положительным, второй и третий — отрицательными.

Напомним, у Лещенко диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Артиста госпитализировали с двусторонней пневмонией в Коммунарку. Позже состояние певца стабилизировалось. Сейчас исполнитель чувствует себя хорошо.

С подозрением на коронавирус был госпитализирован и Игорь Николаев. Певца и композитора выписали из больницы в Коммунарке в понедельник. Артист, у которого диагностировали пневмонию, провел в медучреждении полторы недели.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Среди главных симптомов заболевания — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Инфекция стремительно распространяется по всему миру, российские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.