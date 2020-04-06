В Сети обвинили «Альянс врачей» в наживе на донатах

Москва, 6 апреля. Пользователи Сети уличили так называемый профсоюз «Альянс врачей», подконтрольный блогеру Алексею Навальному, в махинациях с пожертвованиями. По мнению юзеров, организация нерационально использует собранные средства в размере 3,5 миллиона рублей.

«Альянс» регулярно публикует отчеты в Интернете, сообщая подписчикам о своих очередных успехах. Однако пользователи соцсетей обратили внимание на разногласия между данными организации и оптовыми ценами, передает «Политика сегодня».

Юзеры заподозрили, что в отчетах указаны розничные цены на закупленные «Альянсом» средства защиты — 300 бутылочек антисептика за 135 тысяч рублей, 500 одноразовых масок за 20 тысяч.

«Оперативно реагируйте на информацию людей о ценах на медимущество и покупайте его по возможности дешевле, чтобы вас не обвиняли в том, что наживаетесь на донатах», — заметил один из пользователей Twitter.

Другой подписчик указал на то, что «оппозиционная» организация явно завышает цены в своих отчетах. Пользователь приложил фото со средствами защиты по более низким ценам.

«Это 1500 защитных масок FFP1 и 1500 перчаток. На сумму примерно 45 тысяч рублей. Объем — почти паллет», — говорится в комментарии.

«Альянс» же закупил только 500 одноразовых масок за половину указанной суммы.

Таким образом, «профсоюз», закупив товары по невыгодной цене, нерационально потратил средства своих подписчиков.