ЕС сегодня не состоянии решать вопросы, связанные с отменой санкций, потому что это прерогатива Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Санкции Европы

Руководство Европейского союза не видит проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии, потому что они «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом». Об этом заявил на видеобрифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано, отвечая на вопрос о письме группы депутатов Европарламента, потребовавших от ЕК «не допустить отмены санкций против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».

«Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом», — заявил Питер Стано.

Кроме того, европейский политик обратил внимание, что экономические ограничительные меры были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году и воссоединением Крыма с Россией.

«Это означает, что эти санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — заключил он.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

Внешняя политика Запада

Игорь Морозов выразил сожаление по поводу того, что Европейский союз продолжает оставаться под влиянием политики Соединенных Штатов. Евросоюз передал свой суверенитет на международную деятельность Вашингтону, считает сенатор.

«Поэтому ЕС сегодня не в состоянии решать вопросы, связанные с отменой санкций. Потому что это не ее прерогатива. Этим занимается Белый дом. И я не удивлюсь, что основные высшие чиновники Европейского союза проходят собеседование в Белом доме, в Овальном кабинете, или в Госдепе. И там обсуждаются все основные направления внешней политики Запада. И будучи представителями США на европейском континенте, ЕК делает все возможное, чтобы не допустить снятие санкций с России», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, последнее слово по вопросу снятия европейский санкций с России будет за Вашингтоном. Сдерживание России является приоритетом во внешней политике Соединенных Штатов, уверен политик.

«Санкции являются основным механизмом этого сдерживания. Поэтому нет никаких оснований надеяться, что санкционная политика США изменится, даже несмотря на нашу помощь Западу в борьбе с коронавирусом. Санкции сохранятся», — заключил Игорь Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.