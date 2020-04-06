Звезда сериала «Не родись красивой» объяснила, почему ее не зовут сниматься в кино

Москва, 6 апреля. Звезда телесериала «Не родись красивой», актриса театра и кино Нелли Уварова рассказала, почему перестала сниматься в кино.

По ее словам, несколько лет назад ей поступало огромное количество предложений, однако со временем ситуация изменилась. Уварова призналась, что является придирчивой актрисой, поэтому тщательно обдумывает каждое предложение. Кроме того, подавляющая часть предложений не вызывают у нее актерского интереса из-за своей однотипности.

Уварова отметила, что у нее никогда не было большого желания посвятить свою жизнь кино, поэтому она с легкостью отказывалась от многих ролей. В конечном итоге она стала «неудобной актрисой», в результате чего количество предложений значительно сократилось.

Актриса также добавила, что недавно отказалась от участия в проекте после двух месяцев работы над ним. По словам Уваровой, в какой-то момент пришло осознание, что ей не по душе эта роль.

«Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — пояснила Уварова.

Актриса отметила, что в настоящее время играет роли в различных постановках Российского академического молодежного театра, а также принимает участие в некоторых телевизионных проектах.