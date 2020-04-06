Липецк вошел в зону поражения коронавирусом

Шагающая по миру пандемия коронавируса заставляет по-новому взглянуть на ряд проблем, необходимость оперативного решения которых декларировалась годами. Как писал классик — воз и ныне там, причем речь идет не только об «оптимизированной» системе здравоохранения, сотрудники которой внезапно оказались на передовой линии борьбы с «чумой XXI века».

Во всех официальных отчетах о смерти инфицированных коронавирусом отдельно подчеркивалось: тяжелое состояние было вызвано не только самим COVID-19, но и сопутствующими заболеваниями. В подобной ситуации коронавирус становится последней каплей: обессиленный организм, чье состояние подточено недугами, просто не имеет достаточных сил сопротивляться болезни.

Основной группой риска что за рубежом, что в России стали граждане старше 65 лет — пожилые мужчины и женщины, чей иммунитет объективно понижен. Но что подтачивает иммунитет, что выступает причиной многих хронических заболеваний, которые человек «зарабатывает» на протяжении своей жизни? Ответ лежит на поверхности — экология, которая в большинстве российских регионов далека от идеальной.И в первую очередь это касается жителей крупных городов и промышленных центров.

Мы то, чем мы дышим

Со школьной парты каждый из нас помнит, что человек состоит на 2/3 из воды. Именно так родилось крылатое изречение: «Мы то, что мы пьем». Однако человечество не существует в вакууме. Каждый из нас дышит воздухом, в котором, в зависимости от времени года, места жительства и погодных условий, могут встречаться те или иные примеси и вещества, чаще всего — для здоровья человека вредные.

На фоне разгула коронавируса фраза «Мы то, чем мы дышим» приобретает все большую актуальность: инфекция поражает дыхательные пути человека, быстро продвигаясь вниз к легким, вызывая тяжелую форму пневмонии, которая переходит в легочную недостаточность. В зоне риска оказываются не только престарелые люди, но и все жители мегаполисов и промышленных городов, где в воздух день ото дня выбрасываются тысячи мельчайших частиц пыли и других вредных веществ, которые потом оседают в человеческом организме.

Красноярск и Новокузнецк, Норильск и Череповец — эти центры тяжелой промышленности сегодня находятся на вершине антирейтинга по состоянию воздуха и экологии в целом. Присутствует в этом списке и Липецк, на территории которого расположены производственные мощности принадлежащего Владимиру Лисину Новолипецкого металлургического комбината — крупнейшего сталелитейного производства в России.

НЛМК дает до 80% вредных выбросов в атмосферу Липецкой области. Это не только пыль, проникающая в легкие и оседающая в бронхах, — речь идет об оксиде углерода (который даже в небольших дозах способен отравлять организм), ядовитом аммиаке, феноле, формальдегиде и сероводороде.

Из года в год в атмосферные слои выбрасывается свыше 300 тонн загрязняющих веществ (более 700 кг на душу населения). Неудивительно, что при таких загрязнениях кривая статистики онкологических заболеваний у местных жителей ползет вверх. По данным Минздрава, в 2018 году в регионе на 100 тысяч населения приходилось почти три тысячи случаев выявления раковых болезней, что существенно превышает средний показатель по России, а показатель детской онкологии (18,9 случая на 100 тысяч) — самый высокий по всему Черноземью. При этом люди в Липецкой области чаще умирают именно от рака дыхательной системы (19%), чем от рака желудка и рака молочных желез. Печальная статистика, однако те, кто непосредственно ответственен за эти заболевания и смерти, предпочитают ее игнорировать.

Самый чистый город

Еще в 2014 году в Липецкой области разворачивались настоящие баталии между НЛМК и сотрудниками природоохранного ведомства. Последние раз за разом штрафовали комбинат за нарушения, а нанятые металлургами пиарщики пытались спихнуть всю ответственность за загрязнение воздуха на автомобилистов и городской общественный транспорт. Поговаривают, ситуация настолько накалилась, что для ее решения подключилась Москва. И хоть никакие усилия высоких федеральных чиновников не могли в одночасье разогнать смог над Липецком и волшебным образом очистить легкие от годами вдыхаемой заразы, решение все же было найдено.

Под обязательство олигарха Лисина вложить миллиарды рублей в технологическое перевооружение меткомбината и в региональные программы по защите экологии главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (научно-методический центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) по итогам расчета комплексного индекса загрязнения атмосферы поставила Липецк в число населенных пунктов с низкой степенью загрязнения атмосферного воздуха. Так в одночасье на бумаге Липецк превратился не просто в один из самых чистых городов Черноземья, но и в самый чистый центр российской металлургии, а региональным властям «крайне рекомендовали» смотреть сквозь пальцы на то, что именно и в каких количествах производство НЛМК выбрасывает в воздух.

Написано пером — не вырубишь топором, говорят в народе. На практике, впрочем, конфузы случались регулярно. Так, в 2017 году Липецк фигурировал в «черном списке» Минприроды как один из самых загрязненных городов России. А ежегодник Росгидромета «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России» отнес уровень загрязнения атмосферного воздуха в «самом чистом металлургическом городе» к категории «повышенный».

В 2018 году уже сам Владимир Путин назвал Липецк в числе городов, где проблема по соблюдению экологических требований стоит — дословная цитата — «особенно остро» и где «фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух». Наконец, в году минувшем Липецк был упомянут в числе городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой во время выступления помощника президента Сергея Иванова, после чего руководство НЛМК взяло на себя дополнительные обязанности по снижению вредных выбросов.

Дышать нечем

Можно сколько угодно манипулировать статистикой и вещать о «самом чистом металлургическом производстве» со страниц подконтрольных СМИ, однако сами люди верят лишь собственным глазам и органам обоняния. Жители Липецка в своих злоключениях винят не общественный транспорт и не автомобилистов-вредителей: они знают, что для здоровья главную угрозу представляет именно выбросы Новолипецкого меткомбината, и ждут, когда власть решит эту проблему.

«Привлечь Лисина, чтобы отвечал», — и речь тут, по всей вероятности, идет об ответственности уголовной.

Администрация региона, впрочем, вмешиваться в ситуацию не особо спешит. Так, в Интернет попали скрины переписки с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, которому пожаловались на выбросы из труб НЛМК. Глава региона переадресовал обратившегося в управление экологии, заметив при этом, что жалобщик не является «профессионалом».

Но если упорно отмалчивающемуся губернатору хотя бы можно написать в соцсети, попытки липчан получить хоть подобие ответа от владельца НЛМК и вовсе обречены на провал. Руководство меткомбината уже распространило заявление о том, что вынуждено будет снизить размер инвестиционной программы (а это не только обновление производственных мощностей, но также и расходы на безопасность, в том числе экологическую), а сам Владимир Лисин, по слухам, с начала эпидемии коронавируса укрылся в своем поместье на территории Шотландии.

В то время как другие состоятельные россияне жертвуют немалые деньги на борьбу с COVID-19 (по миллиарду рублей на эти цели выделили президент «Альфа-Групп» Вадим Зингман и Владимир Потанин, а Олег Дерипаска финансирует строительство инфекционных блоков в больницах и закупает тесты на коронавирус), олигарх Лисин «запечатал кубышку» и демонстративно игнорирует призывы властей региона пожертвовать средства в городской фонд. А значит, тем липчанам, кого эпидемия коронавируса не коснется, придется и впредь жить, задыхаясь от зловония, и умирать от раковых опухолей.