Мишустин опроверг перебои с поставками продуктов в российские магазины

Москва, 6 апреля. Проблем с поставками продуктов в российские магазины нет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на видеосовещании с депутатами Госдумы от КПРФ.

Глава кабмина подчеркнул, что всплеск спроса на ряд продуктов (в частности, гречу, крупы, макароны) был временным, и сейчас никаких перебоев с поставками товаров в магазины нет. Он также обратил внимание, что ситуация с коронавирусом никак не повлияла на посевную кампанию.

«Даже сейчас, когда в ряде отраслей из-за коронавируса снизилась деловая активность, посевная идет по плану», — сказал он.

Как отмечает газета «Известия», в Федеральной антимонопольной службе ранее сообщили о большом количестве жалоб на подорожание лимонов, имбиря и чеснока. В ведомстве полагают, что стоимость на них нормализуется после восстановления поставок из-за рубежа.

По последним данным, в 80 регионах России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, 406 пациентов выздоровели, 47 человек погибли.