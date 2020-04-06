Песах 2020: когда отмечается, история и традиции, что нельзя есть, влияние коронавируса

Песах, или иудейская Пасха — это главный праздник еврейского народа, посвященный памяти исхода из Египта. Это событие, которое трактуется как праздник освобождения, считается фундаментальным в иудаизме. Исход в библейском значении положил начало еврейскому государству.

Когда отмечается Песах в 2020 году

Песах каждый год отмечается в разное время, его наступление приходится на 14-й день весеннего месяца Нисан по еврейскому календарю. В 2020 году Песах наступит вечером в среду, 8 апреля, и продлится до вечера четверга, 16 апреля.

Что такое Песах

Песах (Пейсах) — еврейская Пасха — праздник возрождения и свободы, отмечаемый весной, в период весеннего солнцестояния. Слово «песах» имеет несколько толкований. Одно из них — «перепрыгнуть» — то есть вырваться из рабства к свободе. Есть еще одно толкование: от слова «пасах» — что на иврите означает «миновать», «пройти мимо». Это связано с одним из эпизодов Исхода: когда фараон отказывался отпустить евреев из Египта, Всевышний наслал на египтян «десять казней», в том числе эпидемию, погубившую всех первенцев, при этом еврейские дома беда миновала.

История праздника

Песах посвящен воспоминанию о временах рабства в Египте и освобождению, которого евреи добились под руководством величайшего лидера еврейского народа Моисея (Моше). Книга Исхода (Вторая книга Моисея), где рассказывается о событиях Песаха, является важнейшей частью Торы — главной книги иудеев.

Согласно Книге Исхода, евреи, благодаря Моисею, действиями которого руководил Господь, смогли освободиться из египетского плена после 400-летнего рабства. Бегству евреев из Египта предшествовали «десять казней», которые были насланы на египтян за то, что фараон отказывался отпустить пленников. После десятой самой страшной «казни» — гибели египетских первенцев — фараон, сам потерявший сына, согласился отпустить евреев, однако затем передумал и бросился в погоню.

Бог, однако, спас беглецов, раздвинув воды Красного моря и погубив фараоново войско. Через три месяца пути евреи достигли горы Синай, где Моисей получил от Бога десять заповедей, кодекс, которому отныне должны были следовать иудеи. Сам Моисей так и не увидел Землю обетованную, обещанную евреям: им пришлось еще 40 лет скитаться по пустыне, чтобы родилось поколение, никогда не знавшее рабства.

Согласно Торе, Исход — это фундаментальное событие в еврейской истории, праздник рождения евреев как нации.

Традиции Песаха

Традиции Песаха очень древние, считается, что на протяжении веков они почти не менялись. Их строжайшее исполнение — важнейшая заповедь праздника. Правила и ритуалы Песаха изложены в Пасхальной Агаде — сборнике молитв и текстов, связанных с Исходом. Особое внимание в Агаде уделяется порядку проведения самой важной части праздника — первого седера («седер» на иврите — «порядок», «последовательность действий»).

Первый седер, который в этом году пройдет вечером 8 апреля, — это торжественная ритуальная трапеза, на которой рассказывается об Исходе, а на столе присутствуют главные атрибуты праздника — маца и вино.

Ритуальные блюда Песаха

Вино (которое можно заменить виноградным соком) — это напиток, символизирующий радость праздника и божье благословение. На Песах традиционно выпивают четыре бокала, каждый из которых имеет символическое значение.

Маца — это бездрожжевые лепешки, которые готовят по строго определенным правилам, они заменяют верующим хлеб на всю пасхальную неделю. Хлеб и вообще все квасное (хамец), то есть продукты и напитки, при приготовлении которых используется брожение, всю пасхальную неделю под строжайшим запертом, который стараются соблюдать даже нерелигиозные евреи.

Отказ от квасного напоминает о стремительности бегства евреев Египта, во время которого им пришлось захватить с собой кадки с тестом, которое еще не успело подняться. Из этого теста беглецы делали лепешки, спасаясь от голода в пустыне.

Поэтому квасное (хамец) должно быть полностью изгнано из еврейского дома на время праздника, оно является табу. Для этого проводится тщательная уборка по определенным правилам, остатки квасного ритуально сжигают, либо ритуально продают. Этот обряд символизирует избавление от греховного, мешающего следовать заповедям.

Помимо мацы, к ритуальным блюдам относится горькая зелень (марор), символизирующая горечь рабства; зероа — пропеченное мясо с косточкой; бейца — крутое яйцо; карпас — зелень или вареный картофель; а также харосет — смесь из тертых яблок, вина, орехов и корицы. Харосет символизирует глину, из которой евреи-рабы возводили египетские пирамиды, остальные блюда также имеют ритуальное значение и связаны с историей Исхода.

Во время праздничной трапезы верующие выпивают четыре традиционные бокала вина или виноградного сока, также звучат ритуальные вопросы и ответы на них. Рассказ об Исходе сегодня в некоторых общинах принято осовременивать: на совместных седерах, которые по традиции следует проводить в большой компании, в том числе с участием не евреев, каждый участник вспоминает о личном «исходе из Египта» — что именно привело его к осознанию своей связи с еврейской традицией.

Песах во время пандемии коронавируса

В первый и последний день Песаха, согласно религиозной традиции, работа категорически запрещена, верующие посвящают время праздничной трапезе, молитве и отдыху. Все остальные дни Песаха считаются так называемым полупраздником, и раньше в эти дни в Израиле люди активно выезжали на природу, либо массово уезжали из страны на каникулы. Увы, в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы: праздник, в том числе самую главную его часть — первый седер — люди проведут в строжайшей изоляции.

В условиях пандемии Израиль предпринял беспрецедентные меры для обуздания инфекции. В связи с этим в стране повсеместно введен жесткий карантин, людям разрешено проводить Песах только в кругу семьи, исключительно с теми, с кем они проживают постоянно. Приглашать в себе в гости пожилых родственников или посещать их с визитом категорически запрещено. Особенно трудно добиться выполнения этих требований в религиозных районах, ведь Песах — это традиционно общинный праздник.

Однако еврейские учителя напоминают, что даже в условиях изоляции Песах остается праздникам свободы. Ведь даже первый Песах евреи отмечали во время эпидемии, ведь тогда в Египте умерли все первенцы. Еврейские учителя сегодня говорят: это урок верующим, ведь свобода — это не только возможность пойти куда угодно. Настоящая свобода — это умение отрешиться от бытовых трудностей и не падать духом.