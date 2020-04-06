Манчестер, 6 апреля. Мать главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы скончалась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Все, кто связан с клубом, выражают свои искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении.

Долорес Сала Каррио скончалась в Испании от коронавирусной инфекции в возрасте 82 лет.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. От коронавируса скончались более 69 тысяч человек.

В Испании зарегистрировано 135 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни 13 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.